20 июня 2023

В отдаленном районе ЯНАО запустили сырное производство

В Красноселькупском районе ЯНАО агрофирма «Приполярная» запустила производство сыра
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба "Белая лошадь". Екатеринбург, сыр
Сырами планируется обеспечить детские сады и школы Красноселькупа Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО агрофирма «Приполярная» будет производить сыры из собственного молока. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, для запуска производства агрофирма приобрела модульный молочный цех.

«Запустить производство и обучить работников предприятия технологии изготовления сыров помог специалист из Москвы. Первая партия сыра „Качотта“ поступит в продажу в конце июня. В планах у предприятия производить, как минимум, пять видов сыров: „Российский“, „Мраморный“, „Качотта“, „Сулугуни“ и „Чечил“, в качестве сырья используют молоко собственной фирмы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В будущем планируется поставлять продукцию в детские сады и школы Красноселькупа. «Помимо твердых и полутвердых сыров хотим научиться изготавливать плавленые сыры», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора агрофирмы «Приполярная».

Всего на Ямале за прошлый год было выпущено четыре тонны молочной продукции. Это общий объем молочного продукта, изготовленный на четырех предприятиях: в Ноябрьске, Губкинском, в Приуральском и Ямальском районах.

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В Красноселькупском районе ЯНАО агрофирма «Приполярная» будет производить сыры из собственного молока. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, для запуска производства агрофирма приобрела модульный молочный цех. «Запустить производство и обучить работников предприятия технологии изготовления сыров помог специалист из Москвы. Первая партия сыра „Качотта“ поступит в продажу в конце июня. В планах у предприятия производить, как минимум, пять видов сыров: „Российский“, „Мраморный“, „Качотта“, „Сулугуни“ и „Чечил“, в качестве сырья используют молоко собственной фирмы», — говорится в сообщении пресс-службы. В будущем планируется поставлять продукцию в детские сады и школы Красноселькупа. «Помимо твердых и полутвердых сыров хотим научиться изготавливать плавленые сыры», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора агрофирмы «Приполярная». Всего на Ямале за прошлый год было выпущено четыре тонны молочной продукции. Это общий объем молочного продукта, изготовленный на четырех предприятиях: в Ноябрьске, Губкинском, в Приуральском и Ямальском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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