Тюменца припугнули продажей его бизнеса ради выплаты долгов

Тюменец вернул 10 миллионов рублей долга после ареста его частной клиники

В региональном УФССП арестовали недвижимость и оборудование предпринимателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский бизнесмен несколько лет не хотел отдавать долг в 10 миллионов рублей, после чего его кредитор обратился в службу судебных приставов. В итоге мужчина под страхом потерять его частную клинику согласился отдать долг. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

«Несколько лет назад гражданин взял порядка 10 млн рублей у своего знакомого на открытие клиники по предоставлению медицинских услуг, но в оговоренное время денежные средства так и не вернул <…> Должник был оповещен о процедуре ареста недвижимости и оборудования, но так и не решился на погашение долга, пока к нему в клинику не пришли потенциальные покупатели. Только этот факт побудил предпринимателя погасить всю сумму долга, а также и исполнительский сбор, который составил 10% от суммы долга», — сообщается в пресс-службе УФССП России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени судебные приставы нашли должника по алиментам через автомастерскую. Сотрудники ведомства записались на обслуживание в предприятие, где работал мужчина, задолжавший более 600 тысяч рублей.