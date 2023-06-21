Губернатор Шумков объявил о масштабном ремонте храмов

В Курганской области в 2023 году отремонтируют 9 храмов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в этом году отремонтируют девять храмов. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В этом году на территории региона, при поддержке неравнодушных людей, будут проводиться ремонтно-реставрационные работы по девяти храмам. Для нас это не только культовые объекты. Это наследие. Это прежде всего про уважение к нашим предкам», — написал Шумков.

По словам Шумкова, если храм выглядит разрушенным и униженным, то это отражение того, как люди относятся к памяти и вере своих предков. «Потому не стоит удивляться, если ваши дети будут также относиться к тому, что в данное время создаете вы. Подобное порождает подобное», — пояснил губернатор.

В Курганской области строят новую мечеть. Объект возводится в поселке Каргаполье. По словам председателя Курганской организации мусульман Зиедали Мизробова, уже выложены дверной и оконные проемы. В планах, монтаж армированного пояса.