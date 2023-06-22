Тюменский муниципалитет на сутки останется без газа из-за «дочки» «Газпрома»

Ишим Тюменской области на сутки останется без газа из-за технических работ, которые проводит ООО «Газпром трансгаз Сургут» на распределительной станции «Ишим». Об этом сообщает городская группа «Пере подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
«Отключение газа планируется 11—12 июля. ООО „Газпром трансгаз Сургут“ информирует о проведении плановых ремонтных работ на ГРС Ишим с полным прекращением газа потребителям с 10.00 11.07.2023 до 10.00 12.07.2023, время местное», — говорится в сообщении.
В диспетчерской ООО «Газпром межрегионгаз Север» URA.RU подтвердили, что отключение начнется в обозначенное в сообщении время и продлится 24 часа. Затронет ли оно только Ишим, или коснется жителей Ишимского района, диспетчер не уточнил.
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