Тюменец забил собутыльника до смерти руками и ногами

В Тюменской области мужчина до смерти забил своего знакомого руками и ногами в процессе распития алкогольных напитков. О преступлении в Сладковском районе области сообщает в telegram-канале региональное управление СКР.
«В ночь с 19 на 20 июня 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Обвиняемый арестован и уже успел дать показания. В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах и мотивах преступления. Сейчас мужчина помещен под стражу, проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.
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