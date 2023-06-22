22 июня 2023

Тюменец забил собутыльника до смерти руками и ногами

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Конфликт между мужчинами произошел после распития спиртных напитков Фото:

В Тюменской области мужчина до смерти забил своего знакомого руками и ногами в процессе распития алкогольных напитков. О преступлении в Сладковском районе области сообщает в telegram-канале региональное управление СКР.

«В ночь с 19 на 20 июня 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован и уже успел дать показания. В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах и мотивах преступления. Сейчас мужчина помещен под стражу, проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

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В Тюменской области мужчина до смерти забил своего знакомого руками и ногами в процессе распития алкогольных напитков. О преступлении в Сладковском районе области сообщает в telegram-канале региональное управление СКР. «В ночь с 19 на 20 июня 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался», — говорится в сообщении. Обвиняемый арестован и уже успел дать показания. В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах и мотивах преступления. Сейчас мужчина помещен под стражу, проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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