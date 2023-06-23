В ЯНАО силовые структуры работают в штатном режиме

Подразделения МВД, ФСИН и Росгвардии несут службу в ЯНАО по обычному графику

24 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Полицейские подразделения ЯНАО несут службу в обычном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО подразделения окружного УФСИН работают в штатном режиме, полиция округа обеспечивает мероприятия, связанные с празднованием Дня Молодежи, сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств. Обстановка в регионе спокойная. «Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на всех мероприятиях, приуроченных празднованию Дня молодежи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В пресс-службе окружного УФСИН корреспонденту подтвердили, что служба работает в штатном режиме. По информации источников агентства, тревога была объявлена утром 24 июня в подразделениях Управления Росгвардии по ЯНАО. Для официального подтверждения информации представители ведомства попросили корреспондента направить им официальный запрос, в настоящее время ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Артюхов поддержал президента Владимира Путина, обратившегося к россиянам на фоне призывов к мятежу, сделанных бизнесменом Евгением Пригожиным. Глава региона провел совещание с членами окружного правительства и силовиками, отметив, что сейчас никаких дополнительных мер в регионе сейчас не требуется, но при необходимости власти готовы реагировать. Бизнесмен Евгений Пригожин отказался выполнить приказ президента РФ Владимира Путина и выступил с призывами к мятежу. В настоящее время он сам и его частная армия находятся в Ростове-на-Дону. Минобороны РФ держит ситуацию под контролем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО подразделения окружного УФСИН работают в штатном режиме, полиция округа обеспечивает мероприятия, связанные с празднованием Дня Молодежи, сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств. Обстановка в регионе спокойная. «Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на всех мероприятиях, приуроченных празднованию Дня молодежи», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В пресс-службе окружного УФСИН корреспонденту подтвердили, что служба работает в штатном режиме. По информации источников агентства, тревога была объявлена утром 24 июня в подразделениях Управления Росгвардии по ЯНАО. Для официального подтверждения информации представители ведомства попросили корреспондента направить им официальный запрос, в настоящее время ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Артюхов поддержал президента Владимира Путина, обратившегося к россиянам на фоне призывов к мятежу, сделанных бизнесменом Евгением Пригожиным. Глава региона провел совещание с членами окружного правительства и силовиками, отметив, что сейчас никаких дополнительных мер в регионе сейчас не требуется, но при необходимости власти готовы реагировать. Бизнесмен Евгений Пригожин отказался выполнить приказ президента РФ Владимира Путина и выступил с призывами к мятежу. В настоящее время он сам и его частная армия находятся в Ростове-на-Дону. Минобороны РФ держит ситуацию под контролем.