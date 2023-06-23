23 июня 2023
22 июня 2023

Губернатор Артюхов провел совещание с правительством ЯНАО и силовиками

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов сообщил о готовности всех служб к оперативному реагированию Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, МЧС, членами окружного правительства. Глава региона отметил, что, несмотря на мятеж Евгения Пригожина, в регионе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.

«Только что провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, МЧС, членами правительства ЯНАО. На Ямале сохраняется стабильная, спокойная обстановка. Никаких дополнительных мер в регионе сейчас не требуется», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность жителей, функционирование ключевых объектов и систем округа, работают слаженно и без сбоев. При необходимости, все готовы реагировать.

Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в связи со сложившейся обстановкой, выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, МЧС, членами окружного правительства. Глава региона отметил, что, несмотря на мятеж Евгения Пригожина, в регионе сохраняется стабильная и спокойная обстановка. «Только что провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов, МЧС, членами правительства ЯНАО. На Ямале сохраняется стабильная, спокойная обстановка. Никаких дополнительных мер в регионе сейчас не требуется», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность жителей, функционирование ключевых объектов и систем округа, работают слаженно и без сбоев. При необходимости, все готовы реагировать. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в связи со сложившейся обстановкой, выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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