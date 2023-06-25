25 июня 2023
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Аналитики назвали отрасль, где жители Тюмени могут получить максимальный доход

РИАН: жители Тюмени заработают 131 тысячу рублей, работая в профессиональной и научной сфере
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы могу получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной и научной отрасли Фото:

Жители Тюмени могут получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной или научной сфере. Такие данные приводят аналитики в исследовании.

«Тюмень — 15-я строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 131 тысяча рублей, отрасль — профессиональная и научная деятельность», — сообщают в исследовании аналитики РИА Новости.

В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. Лидером рейтинга стала Москва. Больше всего в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.

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Жители Тюмени могут получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной или научной сфере. Такие данные приводят аналитики в исследовании. «Тюмень — 15-я строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 131 тысяча рублей, отрасль — профессиональная и научная деятельность», — сообщают в исследовании аналитики РИА Новости. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. Лидером рейтинга стала Москва. Больше всего в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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