Аналитики назвали отрасль, где жители Тюмени могут получить максимальный доход

РИАН: жители Тюмени заработают 131 тысячу рублей, работая в профессиональной и научной сфере

26 июня 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Тюменцы могу получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной и научной отрасли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени могут получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной или научной сфере. Такие данные приводят аналитики в исследовании. «Тюмень — 15-я строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 131 тысяча рублей, отрасль — профессиональная и научная деятельность», — сообщают в исследовании аналитики РИА Новости. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. Лидером рейтинга стала Москва. Больше всего в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.

Жители Тюмени могут получать 131 тысячу рублей, работая в профессиональной или научной сфере. Такие данные приводят аналитики в исследовании. «Тюмень — 15-я строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 131 тысяча рублей, отрасль — профессиональная и научная деятельность», — сообщают в исследовании аналитики РИА Новости. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. Лидером рейтинга стала Москва. Больше всего в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций. В среднем они получают около 230 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда. Эта отрасль — самая «прибыльная» для работников в 19 городах.