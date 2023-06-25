25 июня 2023

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

РИАН: самые высокие зарплаты в городах России получают в сферах интеллектуального труда
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Сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг получают больше всех, следует из исследования Фото:

Самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг. Информация об этом следует из исследования.

«Самые высокие зарплаты отмечаются в сфере „Профессиональная и научная деятельность“. Эта отрасль — самая „прибыльная“ для работников в 19 городах», — передает данные исследования РИА Новости.

На втором месте по прибыльности расположилась отрасль «Банки и финансовые услуги». Также в исследовании отмечают, что сфера «IT и связь» находится на третьем месте топа по зарплатам в городах России.

Ранее URA.RU сообщало, что половина опрошенных граждан России довольны денежным заработком. При этом три года назад общая оценка удовлетворенности составляла 44%.

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Самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг. Информация об этом следует из исследования. «Самые высокие зарплаты отмечаются в сфере „Профессиональная и научная деятельность“. Эта отрасль — самая „прибыльная“ для работников в 19 городах», — передает данные исследования РИА Новости. На втором месте по прибыльности расположилась отрасль «Банки и финансовые услуги». Также в исследовании отмечают, что сфера «IT и связь» находится на третьем месте топа по зарплатам в городах России. Ранее URA.RU сообщало, что половина опрошенных граждан России довольны денежным заработком. При этом три года назад общая оценка удовлетворенности составляла 44%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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