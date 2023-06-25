Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

Самые высокие зарплаты в крупнейших городах РФ получают сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг. Информация об этом следует из исследования. «Самые высокие зарплаты отмечаются в сфере „Профессиональная и научная деятельность“. Эта отрасль — самая „прибыльная“ для работников в 19 городах», — передает данные исследования РИА Новости. На втором месте по прибыльности расположилась отрасль «Банки и финансовые услуги». Также в исследовании отмечают, что сфера «IT и связь» находится на третьем месте топа по зарплатам в городах России. Ранее URA.RU сообщало, что половина опрошенных граждан России довольны денежным заработком. При этом три года назад общая оценка удовлетворенности составляла 44%.