Картаполов назвал сроки подготовки закона о ЧВК

Картаполов: законопроект о ЧВК требует тщательной проработки

26 июня 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Законопроект о ЧВК разработают не раньше осени Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) требует тщательной проработки, поэтому документ может быть готов не раньше осени. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас говорить о сроках пока просто сложно, потому что там большая работа. <…> Я думаю, что раньше осени ничего не будет», — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. По его словам, по итогам работы может быть подготовлен проект отдельного базового закона о ЧВК. Глава комитета по обороне объяснил, что законопроект потребует «межведомственного согласования в 30 суток». При этом у депутатов до завершения работы весенней сессии остался один месяц. Ранее Картаполов сообщил, что Госдума РФ уже работает над законом, регулирующим деятельность частных военных компаний. Депутат подчеркивал, что такой документ необходим в России. На данный момент ЧВК уже запретили оформлять контракты с заключенными. Теперь такая возможность есть лишь у Минобороны РФ. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. В ночь с 23 на 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Он обвинил Минобороны в якобы ударам по тыловым позициям его частной армии, что, в свою очередь, было опровергнуто ведомством. Подразделения Пригожина вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». Частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) требует тщательной проработки, поэтому документ может быть готов не раньше осени. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас говорить о сроках пока просто сложно, потому что там большая работа. <…> Я думаю, что раньше осени ничего не будет», — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. По его словам, по итогам работы может быть подготовлен проект отдельного базового закона о ЧВК. Глава комитета по обороне объяснил, что законопроект потребует «межведомственного согласования в 30 суток». При этом у депутатов до завершения работы весенней сессии остался один месяц. Ранее Картаполов сообщил, что Госдума РФ уже работает над законом, регулирующим деятельность частных военных компаний. Депутат подчеркивал, что такой документ необходим в России. На данный момент ЧВК уже запретили оформлять контракты с заключенными. Теперь такая возможность есть лишь у Минобороны РФ. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. В ночь с 23 на 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Он обвинил Минобороны в якобы ударам по тыловым позициям его частной армии, что, в свою очередь, было опровергнуто ведомством. Подразделения Пригожина вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». Частная армия двигалась в сторону Москвы, но развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко.