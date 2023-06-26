В Госдуме заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

ЧВК больше не смогут заключать контракты с заключенными. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, теперь контракты заключаются только с Минобороны РФ.
«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — заявил Крашенинников. Его слова приводит «Интерфакс». Крашенинников отметил, что у ЧВК нет функций, чтобы вербовать заключенных.
Ранее стало известно, что в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления. Граждане России, которые отбывают срок за тяжкие преступления, не будут допущены к призыву. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заключенные могут раньше освободиться после заключения контракта с Минобороны РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
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