В Госдуме заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, чвк вагнер
Заключенные больше не смогут подписывать контракты с ЧВК, заявил Павел Крашенинников Фото:

ЧВК больше не смогут заключать контракты с заключенными. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, теперь контракты заключаются только с Минобороны РФ.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — заявил Крашенинников. Его слова приводит «Интерфакс». Крашенинников отметил, что у ЧВК нет функций, чтобы вербовать заключенных.

Ранее стало известно, что в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления. Граждане России, которые отбывают срок за тяжкие преступления, не будут допущены к призыву. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заключенные могут раньше освободиться после заключения контракта с Минобороны РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

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ЧВК больше не смогут заключать контракты с заключенными. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, теперь контракты заключаются только с Минобороны РФ. «Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — заявил Крашенинников. Его слова приводит «Интерфакс». Крашенинников отметил, что у ЧВК нет функций, чтобы вербовать заключенных. Ранее стало известно, что в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о призыве осужденных на военную службу по контракту. В случае его полного принятия исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления. Граждане России, которые отбывают срок за тяжкие преступления, не будут допущены к призыву. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заключенные могут раньше освободиться после заключения контракта с Минобороны РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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