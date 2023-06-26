Россиянам объяснили, грозит ли наказание за «дискредитацию» в случае критики армии Пригожина

Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
«Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой.
Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования.
Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования.