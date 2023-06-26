Россиянам объяснили, грозит ли наказание за «дискредитацию» в случае критики армии Пригожина

Депутат ГД Синельщиков: критики ЧВК «Вагнер» не будут преследоваться на предмет дискредитации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Критики Евгения Пригожина не будут наказаны за дискредитацию участников СВО, заявил Юрий Синельщиков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...