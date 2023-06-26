Россиянам объяснили, грозит ли наказание за «дискредитацию» в случае критики армии Пригожина

Депутат ГД Синельщиков: критики ЧВК «Вагнер» не будут преследоваться на предмет дискредитации

26 июня 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Критики Евгения Пригожина не будут наказаны за дискредитацию участников СВО, заявил Юрий Синельщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане, осудившие действия ЧВК «Вагнер», не должны преследоваться на предмет дискредитации участников СВО. С таким заявлением выступил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. «Я думаю, ничего этого не случится и критики ЧВК „Вагнер“ не будут преследоваться по статье о дискредитации», — передает слова Синельщикова «Подъем». Он также отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин должен быть подвергнут статье о дискредитации участников СВО, из-за критики, которая поступает в его адрес. В кулуарах Госдумы обсуждают необходимость изменения закона, но это пока не научно-правовые разговоры, а скорее обсуждения в коридорах и столовой. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям своих бойцов, но ведомство опровергло эти заявления. Подразделения ЧВК вошли в города Ростов-на-Дону и другие регионы России, что было названо президентом России Владимиром Путиным «ударом в спину». В итоге мятеж был прекращен, а бойцы Пригожина вернулись в поля. Тем не менее, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы армии бизнесмена не совершали ничего предосудительного в Ростове-на-Дону, и их не следует запрещать. По мнению Картаполова, солдаты просто выполняли приказы своего командования.