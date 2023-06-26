В Совфеде не увидели смысла в отдельном законе по ЧВК

26 июня 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Разработка отдельного закона по ЧВК не является сейчас актуальным, заявил Андрей Клишас Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Совфеде не считают необходимым в настоящее время подготовку отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаем», — передает слова Клишаса «Интерфакс». Он отметил, что актуальные вопросы решаются в оперативном режиме, и добавил, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. Клишас дал такой ответ на вопрос о том, насколько важно определить правовой статус ЧВК в настоящее время. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям его бойцов, однако ведомство опровергло его заявления, назвав их провокацией. В ответ Пригожин заявил, что его армия будет уничтожать военные объекты России. Тем не менее, белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот прекратил восстание. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний, и что Госдума уже работает над его созданием.

В Совфеде не считают необходимым в настоящее время подготовку отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаем», — передает слова Клишаса «Интерфакс». Он отметил, что актуальные вопросы решаются в оперативном режиме, и добавил, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. Клишас дал такой ответ на вопрос о том, насколько важно определить правовой статус ЧВК в настоящее время. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям его бойцов, однако ведомство опровергло его заявления, назвав их провокацией. В ответ Пригожин заявил, что его армия будет уничтожать военные объекты России. Тем не менее, белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот прекратил восстание. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний, и что Госдума уже работает над его созданием.