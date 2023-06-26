В Совфеде не увидели смысла в отдельном законе по ЧВК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Разработка отдельного закона по ЧВК не является сейчас актуальным, заявил Андрей Клишас Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Совфеде не считают необходимым в настоящее время подготовку отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаем», — передает слова Клишаса «Интерфакс». Он отметил, что актуальные вопросы решаются в оперативном режиме, и добавил, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. Клишас дал такой ответ на вопрос о том, насколько важно определить правовой статус ЧВК в настоящее время.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям его бойцов, однако ведомство опровергло его заявления, назвав их провокацией. В ответ Пригожин заявил, что его армия будет уничтожать военные объекты России. Тем не менее, белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот прекратил восстание. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний, и что Госдума уже работает над его созданием.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Совфеде не считают необходимым в настоящее время подготовку отдельного законопроекта, касающегося деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаем», — передает слова Клишаса «Интерфакс». Он отметил, что актуальные вопросы решаются в оперативном режиме, и добавил, что определение правового статуса ЧВК в законодательстве не является актуальным на данный момент. Клишас дал такой ответ на вопрос о том, насколько важно определить правовой статус ЧВК в настоящее время. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по тыловым позициям его бойцов, однако ведомство опровергло его заявления, назвав их провокацией. В ответ Пригожин заявил, что его армия будет уничтожать военные объекты России. Тем не менее, белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот прекратил восстание. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний, и что Госдума уже работает над его созданием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...