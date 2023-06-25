Депутат Картаполов: Госдума работает над созданием закона о ЧВК

Госдума работает над законом, регулирующим действия ЧВК, сказал Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК), и Госдума РФ уже работает над ним. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы над этим работаем», — заявил Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о том, смогут ли в скором времени подготовить и принять закон, который бы регулировал деятельность различных ЧВК. Его слова приводят «Ведомости».

Ранее бизнесмен и основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве сразу же опровергли его заявления, назвав их провокацией. Тем не менее, Пригожин сказал, что его армия будет уничтожать военные объекты России.

В ходе экстренного обращения президент РФ Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину» стране и ее народу. Также на основателя частной армии завели уголовное дело по факту организации военного мятежа, а в ряде российских регионов был введен режим КТО.

Вечером 24 июня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых убедил его прекратить восстание. Спустя время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено, а сам он отправится в Белоруссию.