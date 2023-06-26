У курганцев перестал работать сайт МФЦ. Скрин

27 июня 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Курганцы не могут зайти на сайт Многофункционального центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане оказался недоступен сайт Многофункционального центра (МФЦ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, столкнувшиеся с данной проблемой. «Сайт Многофункционального центра недоступен. При входе выдает ошибку. Говорят, что сбой по всей стране», — делятся с URA.RU курганцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в курганское управление МФЦ. На номер, который находится в распоряжении редакции, никто не ответил. Телефон оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области переставал работать сайт записи на прием к врачам. Жители не могли зайти на сайта «Поликлиника45». Курганцы жалуются на работу сайта МФЦ Фото: скрин сайта МФЦ Курганской области

В Кургане оказался недоступен сайт Многофункционального центра (МФЦ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, столкнувшиеся с данной проблемой. «Сайт Многофункционального центра недоступен. При входе выдает ошибку. Говорят, что сбой по всей стране», — делятся с URA.RU курганцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в курганское управление МФЦ. На номер, который находится в распоряжении редакции, никто не ответил. Телефон оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области переставал работать сайт записи на прием к врачам. Жители не могли зайти на сайта «Поликлиника45».