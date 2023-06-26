26 июня 2023

У курганцев перестал работать сайт МФЦ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, многофункциональный центр, мфц
Курганцы не могут зайти на сайт Многофункционального центра Фото:

В Кургане оказался недоступен сайт Многофункционального центра (МФЦ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, столкнувшиеся с данной проблемой.

«Сайт Многофункционального центра недоступен. При входе выдает ошибку. Говорят, что сбой по всей стране», — делятся с URA.RU курганцы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в курганское управление МФЦ. На номер, который находится в распоряжении редакции, никто не ответил. Телефон оказался недоступен.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области переставал работать сайт записи на прием к врачам. Жители не могли зайти на сайта «Поликлиника45».

Курганцы жалуются на работу сайта МФЦ
Курганцы жалуются на работу сайта МФЦ
Фото:

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В Кургане оказался недоступен сайт Многофункционального центра (МФЦ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, столкнувшиеся с данной проблемой. «Сайт Многофункционального центра недоступен. При входе выдает ошибку. Говорят, что сбой по всей стране», — делятся с URA.RU курганцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в курганское управление МФЦ. На номер, который находится в распоряжении редакции, никто не ответил. Телефон оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области переставал работать сайт записи на прием к врачам. Жители не могли зайти на сайта «Поликлиника45».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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