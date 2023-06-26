Курганцы не могут зайти на сайт Многофункционального центра
В Кургане оказался недоступен сайт Многофункционального центра (МФЦ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители, столкнувшиеся с данной проблемой.
«Сайт Многофункционального центра недоступен. При входе выдает ошибку. Говорят, что сбой по всей стране», — делятся с URA.RU курганцы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в курганское управление МФЦ. На номер, который находится в распоряжении редакции, никто не ответил. Телефон оказался недоступен.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области переставал работать сайт записи на прием к врачам. Жители не могли зайти на сайта «Поликлиника45».
Курганцы жалуются на работу сайта МФЦ
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