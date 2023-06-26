26 июня 2023
25 июня 2023

В ЯНАО бизнесмены утаили более 12 миллионов рублей налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое руководители ООО уходили от налогов при помощи махинаций Фото:

Предприниматель из Нового Уренгоя, пользуясь различными махинациями, утаил свыше 12,5 миллионов рублей налоговых сборов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

«В Новом Уренгое должностные лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, использовали денежные средства на платежи более поздней группы очередности, чем уплата налогов и сборов. В период с августа по декабрь 2022 года руководством компании сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов, в особо крупных размерах». Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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Предприниматель из Нового Уренгоя, пользуясь различными махинациями, утаил свыше 12,5 миллионов рублей налоговых сборов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое должностные лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, использовали денежные средства на платежи более поздней группы очередности, чем уплата налогов и сборов. В период с августа по декабрь 2022 года руководством компании сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов, в особо крупных размерах». Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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