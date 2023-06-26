В ЯНАО бизнесмены утаили более 12 миллионов рублей налогов

27 июня 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое руководители ООО уходили от налогов при помощи махинаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Нового Уренгоя, пользуясь различными махинациями, утаил свыше 12,5 миллионов рублей налоговых сборов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое должностные лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, использовали денежные средства на платежи более поздней группы очередности, чем уплата налогов и сборов. В период с августа по декабрь 2022 года руководством компании сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов, в особо крупных размерах». Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Предприниматель из Нового Уренгоя, пользуясь различными махинациями, утаил свыше 12,5 миллионов рублей налоговых сборов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое должностные лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств от налогообложения, использовали денежные средства на платежи более поздней группы очередности, чем уплата налогов и сборов. В период с августа по декабрь 2022 года руководством компании сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов, в особо крупных размерах». Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.