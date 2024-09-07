07 сентября 2024

Фигурантам дела о пайках для Минобороны изменили обвинение

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Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках некачественного питания в войска Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Фигурантам уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Минобороны России предъявлено обвинение в новой редакции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявили обвинение в новой редакции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в следствии. Какое именно изменение произошло, не уточняется. При задержании обоим фигурантам вменили в вину часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере).

Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова были арестованы 20 апреля Басманным судом Москвы. Все трое обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Следствие полагает, что они были причастны к завышению расходов на питание для военнослужащих, в то время как качество самой продукции оставляло желать лучшего. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. По этому же делу впоследствии был арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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Фигурантам уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Минобороны России предъявлено обвинение в новой редакции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявили обвинение в новой редакции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в следствии. Какое именно изменение произошло, не уточняется. При задержании обоим фигурантам вменили в вину часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере). Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова были арестованы 20 апреля Басманным судом Москвы. Все трое обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Следствие полагает, что они были причастны к завышению расходов на питание для военнослужащих, в то время как качество самой продукции оставляло желать лучшего. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. По этому же делу впоследствии был арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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