Фигурантам дела о пайках для Минобороны изменили обвинение

08 сентября 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках некачественного питания в войска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Фигурантам уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Минобороны России предъявлено обвинение в новой редакции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявили обвинение в новой редакции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в следствии. Какое именно изменение произошло, не уточняется. При задержании обоим фигурантам вменили в вину часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере). Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова были арестованы 20 апреля Басманным судом Москвы. Все трое обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Следствие полагает, что они были причастны к завышению расходов на питание для военнослужащих, в то время как качество самой продукции оставляло желать лучшего. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. По этому же делу впоследствии был арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурантам уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для Минобороны России предъявлено обвинение в новой редакции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявили обвинение в новой редакции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в следствии. Какое именно изменение произошло, не уточняется. При задержании обоим фигурантам вменили в вину часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере). Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова были арестованы 20 апреля Басманным судом Москвы. Все трое обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Следствие полагает, что они были причастны к завышению расходов на питание для военнослужащих, в то время как качество самой продукции оставляло желать лучшего. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. По этому же делу впоследствии был арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ.