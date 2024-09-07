Преподавателя МГТУ им Баумана арестовали из-за его любви к украинским песням

РБК: преподавателя МГТУ отправили в СИЗО за репост украинских песен в соцсетях
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Преподавателя вуза Александра Нестеренко отдраили в СИЗО за репост украинских песен ВКонтакте, передает РБК Фото:

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Мужчину обвиняют в разжигании ненависти. Об этом рассказал адвокат Оскар Черджиев. Поводом для ареста послужили украинские песни, которые преподаватель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отмечали журналисты.

«[Александр Нестеренко] не согласен с тем, что он эти публикации [украинских песен в соцсетях] именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал адвокат Нестеренко в разговоре с РБК.

Как сообщал ТАСС, преподавателя обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Журналисты также писали, что мужчиной заинтересовались следователи после того, как увидели на его странице в соцсетях пять опубликованных украинских песен.

Ранее сообщалось о похожем случае, но только уже на территории Украины. Тогда Закарпатский суд Украины приговорил пенсионерку к пяти годам заключения за репост записи в соцсети «Одноклассники». Тогда следователи выявили, что своей записью женщина поддерживала действия РФ.

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Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Мужчину обвиняют в разжигании ненависти. Об этом рассказал адвокат Оскар Черджиев. Поводом для ареста послужили украинские песни, которые преподаватель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отмечали журналисты. «[Александр Нестеренко] не согласен с тем, что он эти публикации [украинских песен в соцсетях] именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал адвокат Нестеренко в разговоре с РБК. Как сообщал ТАСС, преподавателя обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Журналисты также писали, что мужчиной заинтересовались следователи после того, как увидели на его странице в соцсетях пять опубликованных украинских песен. Ранее сообщалось о похожем случае, но только уже на территории Украины. Тогда Закарпатский суд Украины приговорил пенсионерку к пяти годам заключения за репост записи в соцсети «Одноклассники». Тогда следователи выявили, что своей записью женщина поддерживала действия РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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