Голосовали рыбаки и молодожены: как прошел второй день губернаторских выборов в регионах РФ

В России завершился второй день выборов

08 сентября 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

В России завершился второй день голосования на местных выборах Фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В России завершился второй день выборов-2024. Избиратели в регионах продолжали голосовать за губернаторов, депутатов, а также глав муниципалитетов. URA.RU рассказывает, как прошел этот день. Москва Явка на выборах в Москве по итогам второго дня голосования составила 33,6%. Об этом сообщил общественный штаб. Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге проходят выборы на пост губернатора. Горожане выбирают из четырех кандидатов: Александра Беглова («Единая Россия»), Максима Яковлева (ЛДПР), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Павла Брагина (партия «Зеленые»). Явка составила 27,04%. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке № 2272 Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Сбой на избирательном участке Во второй день голосования на одном из избирательных участков в Невском районе наблюдатель выявил ошибку. В ходе нее изначально засчитали 500 голосов от избирателей, который, якобы, голосовали из дома, передает «Фонтанка». Однако после того, как данный сбой выявили, эти голоса были аннулированы. Военные голосуют прямо с окопов За потенциального губернатора свой голос отдали военные, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Специально для них были оборудованы избирательные участки прямо на фронте. Некоторые из них быцли организованы в землянках и блиндажах, рассказал журналистам представитель Центра общественного наблюдения (ЦОН), депутат городского парламента Константин Чебыкин. Курская область Запрос от жителей Жители приграничного с Украиной региона продолжают отдавать свой голос за губернатора, несмотря на ракетные обстрелы со стороны Киева. У местных жителей был запрос на проведение выборов, подчеркнула председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает Пятый канал. Явка на выборах губернатора Курской области на второй день составила 52,2%. Об этом сообщил избирком. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод рассказал, как проходят выборы в Курской области. По его словам, обстановка в регионе нормальная. Институт общественного контроля выполняет свою миссию и оперативно откликается на проблемные сообщения, проверяя информацию, добавил он. Жители отдаленных районов Курской области принимают участие в выборах Фото: STRINGER/EPA/TASS Противники распространяют фейки Брод также подчеркнул, что противники России пытаются дискредитировать выборы в стране, размещая фейки. Правозащитник заверил, что вся информация подобного характера является недостоверной. Член СПЧ заметил, что помимо Курской области больше всего волна фейков затронула Санкт-Петербург. Там сообщали о том, что якобы одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках. По словам Богомаза, все эти сообщения были проверены и, уточнил правозащитник, они не подтвердились. Атаки ВСУ в день выборов Российские военные из группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны атаки в направлениях Коренево и Русской Конопельки, уточнили в Минобороны РФ. Российские средства обороны в приграничном районе Курской области также сбили украинскую ракету. Об этом написал врио главы региона Алексей Смрнов в своем telegram-канале. Хабаровский край По итогам второго дня голосования в Хабаровском крае явка избирателей составила 21,95% (на 20:00 по региональному времени). Именно столько процентов горожан отдали свой голос за потенциального губернатора. В регионе идут выборы по 43 избирательным кампаниям. Проходят досрочные выборы за губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Явка в первый день выборов в Хабаровском крае также оказалась почти самой низкой среди всех регионов. Оренбургская область В области 41,68% избирателей проголосовали на выборах губернатора Оренбургской области за два дня. Об этом сообщается в telegram-канале облизбиркома. Губернатор Денис Паслер посетил Центр общественного наблюдения Оренбургской области. Для него провели экскурсию. В облизбиркоме рассказали, что на участках в регионе расположены 260 камер. Также уточнили, что записи с них могут храниться до полугода. Также записи с камер можно проматывать. Губернатор положительно оценил условия для всех участников избирательного процесса. В Орске в голосовании приняли участие сотрудники «Механического завода». Избирательный участок был организован прямо на территории предприятия. Работники голосовали до или после рабочей смены. Липецкая область Наблюдатель мешает голосовать На избирательном участке № 15-37 наблюдатель мешал работе участковой избирательной комиссии во второй день голосования. Как сообщил региональный избирком в своем telegram-канале, наблюдатель злоупотреблял своим правом ознакомления со списком избирателей. Тот требовал демонстрировать бланки, параллельно снимая свои действия на телефон. На него подали жалобу, которая будет рассматриваться комиссией. Пришел на участок с рыбой Избиратель пришел на участок с живой рыбой. Горожанин Алексей Макаров решил проголосовать на выборах, возвращаясь с рыбалки. Мужчина также захотел похвастаться своим уловом. В ведре, который принес с собой рыбак, были трехкилограммовые карпы. Он рассказал, что выловил рыбу на границе Липецкого и Хлевенского районов. На участок пришел мужчина, возвращаясь с рыбалки Telegram-канал «Избирком Липецкой области» Проголосовала столетняя бабушка Также свой голос в регионе отдала столетняя жительница Валентина Матвеева. Пенсионерка проголосовала в селе Соловое Чаплыгинского района. В Липецкой области проголосовала столетняя жительница из дома Telegram-канал «Избирком Липецкой области» Из ЗАГСа — на участок В Лебедяни Липецкой области молодожены пришли голосовать сразу после росписи, рассказали в избиркоме по региону. Супруги рассказали, что ЗАГС находился недалеко от избирательного участка, поэтому пара решила устроить двойной праздник. «Выборы для нас — это тоже праздник. Поэтому мы совместили два значимых события», — рассказали молодожены. Общая явка на 20:00 составила 43%. На участок пришли голосовать молодожены Telegram-канал «Избирком Липецкой области» Самарская область В Самарской области на 20:00 явка составила 40,35%. Свой выбор уже сделали 962 060 жителей региона. В городе Отрадный молодая супружеская пара также решила принять участие в голосовании в свадебный день. Они решили так поступить еще заранее. Супруги считают, что отдать свой голос — обязанность каждого. Их слова передает «Российская газета». Марий Эл В Республике Марий Эл избиратели приходили голосовать в национальных костюмах. Об этом сообщала избирательная комиссия по региону в своем telegram-канале. На 20:00 явка на избирательных участках составила 97 869 избирателей. Общий процент проголосовавших — 20,8%. Избиратели приходили голосовать в национальных костюмах Telegram-канал Избирком Марий Эл Калининградская область В Калининграде люди приходили на участки голосовать с домашними питомцами. Другие же решили сами нарядиться в костюмы животных. Один из таких — житель Гвардейского округа региона. По состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 26,10%. Свой голос отдали 204 603 избирателей. В дистанционном формате проголосовали 81% жителей региона. Избиратели переходили голосовать с домашними питомцами Telegram-канал «Калининград_Избирком» Некоторые решили сами надеть костюмы животных Telegram-канал «Избирком_Калининград» Кемеровская область На момент 20:00 по местному времени объявили итоге второго дня голосования в Кузбассе. К закрытию участков в субботу явка составила 54,61%. Астраханская область Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 34,97% на момент 20:00 по местному времени. Всего в выборах приняли участие 248 170 человек, отметили в избирательнйо комиссии. Челябинская область Явка по итогам первого дня голосования в Челябинской области составила 24,26%. В регионе голосуют в два дня: 7 и 8 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона. Избиратели отдают свой голос за главу региона. Тульская область Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 20.00 мск составила 36,6%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Вологодская область По данным на 20.00 7 сентября 2024 года в Вологодской области на участках проголосовали 333 497 человек. Это 37,4%. В электронном формате отдали свой голос 87%. Республика Алтай В Республике Алтай к концу второго дня голосования явка составила 29,2% (включая ДЭГ). Все участковые избирательные комиссии поместили бюллетени для голосования в сейф-пакеты, Забайкальский край По итогам второго дня голосования в Забайкальском крае за губернатора проголосовали 240520 избирателей. Общая явка на момент 20:00 (по местному времени) составила 31,65%. Республика Хакассия Явка по итогам двух дней голосования на выборах депутата Госдумы по Хакасскому одномандатному округу №35 составила 16,65%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Кроме того, в Хакасии проходят выборы главы столичного Абакана. Республика Башкортостан На второй день голосования общая явка горожан в Башкирии составила 51,78%. Об этом рассказали в избиркоме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России завершился второй день выборов-2024. Избиратели в регионах продолжали голосовать за губернаторов, депутатов, а также глав муниципалитетов. URA.RU рассказывает, как прошел этот день. Явка на выборах в Москве по итогам второго дня голосования составила 33,6%. Об этом сообщил общественный штаб. В Санкт-Петербурге проходят выборы на пост губернатора. Горожане выбирают из четырех кандидатов: Александра Беглова («Единая Россия»), Максима Яковлева (ЛДПР), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Павла Брагина (партия «Зеленые»). Явка составила 27,04%. Во второй день голосования на одном из избирательных участков в Невском районе наблюдатель выявил ошибку. В ходе нее изначально засчитали 500 голосов от избирателей, который, якобы, голосовали из дома, передает «Фонтанка». Однако после того, как данный сбой выявили, эти голоса были аннулированы. За потенциального губернатора свой голос отдали военные, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Специально для них были оборудованы избирательные участки прямо на фронте. Некоторые из них быцли организованы в землянках и блиндажах, рассказал журналистам представитель Центра общественного наблюдения (ЦОН), депутат городского парламента Константин Чебыкин. Жители приграничного с Украиной региона продолжают отдавать свой голос за губернатора, несмотря на ракетные обстрелы со стороны Киева. У местных жителей был запрос на проведение выборов, подчеркнула председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает Пятый канал. Явка на выборах губернатора Курской области на второй день составила 52,2%. Об этом сообщил избирком. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод рассказал, как проходят выборы в Курской области. По его словам, обстановка в регионе нормальная. Институт общественного контроля выполняет свою миссию и оперативно откликается на проблемные сообщения, проверяя информацию, добавил он. Брод также подчеркнул, что противники России пытаются дискредитировать выборы в стране, размещая фейки. Правозащитник заверил, что вся информация подобного характера является недостоверной. Член СПЧ заметил, что помимо Курской области больше всего волна фейков затронула Санкт-Петербург. Там сообщали о том, что якобы одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках. По словам Богомаза, все эти сообщения были проверены и, уточнил правозащитник, они не подтвердились. Российские военные из группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны атаки в направлениях Коренево и Русской Конопельки, уточнили в Минобороны РФ. Российские средства обороны в приграничном районе Курской области также сбили украинскую ракету. Об этом написал врио главы региона Алексей Смрнов в своем telegram-канале. По итогам второго дня голосования в Хабаровском крае явка избирателей составила 21,95% (на 20:00 по региональному времени). Именно столько процентов горожан отдали свой голос за потенциального губернатора. В регионе идут выборы по 43 избирательным кампаниям. Проходят досрочные выборы за губернатора края и выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва. Явка в первый день выборов в Хабаровском крае также оказалась почти самой низкой среди всех регионов. В области 41,68% избирателей проголосовали на выборах губернатора Оренбургской области за два дня. Об этом сообщается в telegram-канале облизбиркома. Губернатор Денис Паслер посетил Центр общественного наблюдения Оренбургской области. Для него провели экскурсию. В облизбиркоме рассказали, что на участках в регионе расположены 260 камер. Также уточнили, что записи с них могут храниться до полугода. Также записи с камер можно проматывать. Губернатор положительно оценил условия для всех участников избирательного процесса. В Орске в голосовании приняли участие сотрудники «Механического завода». Избирательный участок был организован прямо на территории предприятия. Работники голосовали до или после рабочей смены. На избирательном участке № 15-37 наблюдатель мешал работе участковой избирательной комиссии во второй день голосования. Как сообщил региональный избирком в своем telegram-канале, наблюдатель злоупотреблял своим правом ознакомления со списком избирателей. Тот требовал демонстрировать бланки, параллельно снимая свои действия на телефон. На него подали жалобу, которая будет рассматриваться комиссией. Избиратель пришел на участок с живой рыбой. Горожанин Алексей Макаров решил проголосовать на выборах, возвращаясь с рыбалки. Мужчина также захотел похвастаться своим уловом. В ведре, который принес с собой рыбак, были трехкилограммовые карпы. Он рассказал, что выловил рыбу на границе Липецкого и Хлевенского районов. Также свой голос в регионе отдала столетняя жительница Валентина Матвеева. Пенсионерка проголосовала в селе Соловое Чаплыгинского района. В Лебедяни Липецкой области молодожены пришли голосовать сразу после росписи, рассказали в избиркоме по региону. Супруги рассказали, что ЗАГС находился недалеко от избирательного участка, поэтому пара решила устроить двойной праздник. «Выборы для нас — это тоже праздник. Поэтому мы совместили два значимых события», — рассказали молодожены. Общая явка на 20:00 составила 43%. В Самарской области на 20:00 явка составила 40,35%. Свой выбор уже сделали 962 060 жителей региона. В городе Отрадный молодая супружеская пара также решила принять участие в голосовании в свадебный день. Они решили так поступить еще заранее. Супруги считают, что отдать свой голос — обязанность каждого. Их слова передает «Российская газета». В Республике Марий Эл избиратели приходили голосовать в национальных костюмах. Об этом сообщала избирательная комиссия по региону в своем telegram-канале. На 20:00 явка на избирательных участках составила 97 869 избирателей. Общий процент проголосовавших — 20,8%. В Калининграде люди приходили на участки голосовать с домашними питомцами. Другие же решили сами нарядиться в костюмы животных. Один из таких — житель Гвардейского округа региона. По состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 26,10%. Свой голос отдали 204 603 избирателей. В дистанционном формате проголосовали 81% жителей региона. На момент 20:00 по местному времени объявили итоге второго дня голосования в Кузбассе. К закрытию участков в субботу явка составила 54,61%. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области по итогам двух дней голосования составила 34,97% на момент 20:00 по местному времени. Всего в выборах приняли участие 248 170 человек, отметили в избирательнйо комиссии. Явка по итогам первого дня голосования в Челябинской области составила 24,26%. В регионе голосуют в два дня: 7 и 8 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона. Избиратели отдают свой голос за главу региона. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 20.00 мск составила 36,6%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома. По данным на 20.00 7 сентября 2024 года в Вологодской области на участках проголосовали 333 497 человек. Это 37,4%. В электронном формате отдали свой голос 87%. В Республике Алтай к концу второго дня голосования явка составила 29,2% (включая ДЭГ). Все участковые избирательные комиссии поместили бюллетени для голосования в сейф-пакеты, По итогам второго дня голосования в Забайкальском крае за губернатора проголосовали 240520 избирателей. Общая явка на момент 20:00 (по местному времени) составила 31,65%. Явка по итогам двух дней голосования на выборах депутата Госдумы по Хакасскому одномандатному округу №35 составила 16,65%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Кроме того, в Хакасии проходят выборы главы столичного Абакана. На второй день голосования общая явка горожан в Башкирии составила 51,78%. Об этом рассказали в избиркоме.