Легендарная рок-группа потеряла миллионы рублей из-за критики СВО

Рок-группа «Сплин» понесла значительные финансовые потери в прошлом году, закончив его с чистым убытком в 24,5 миллиона рублей. Это стало следствием скандальных высказываний лидера коллектива Александра Васильева, который сейчас проживает в Испании. Несмотря на то, что музыканты продолжают активно гастролировать за рубежом, их финансовое положение остается нестабильным.
«Прошлый год музыканты закончили с чистым убытком — 24,5 миллиона, а такого не бывало даже в ковидные времена», — сообщил telegram-канал Mash. Неприятности у группы начались после того как в августе 2022 года на фестивале «Чернозем» в Воронежской области Васильев высказался против начала спецоперации и выразил надежду на возвращение музыкантов, уехавших из страны.
После скандального выступления на фестивале, где были сделаны антивоенные заявления, последовало немедленное прерывание трансляции и последующее удаление выступления Васильева из видеозаписи мероприятия. Эти события серьезно сказались на деятельности группы «Сплин», в результате чего доходы коллектива сократились.
По мнению продюсера Сергея Дворцова, музыкальная группа может вскоре исчезнуть. Медиаменеджер считает, что коллектив себя уничтожил, высказавшись об СВО. Он также уточнил, что этому поспособствует «самовольная» отмена концертов музыкантами, без оповещения поклонников и возврата денег.
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