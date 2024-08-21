21 августа 2024

Путин с Кораном вызвал фурор в соцсетях Турции, Сирии и ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Турецкие пользователи соцсети выразили свое восхищение поступком Владимира Путина Фото:

Видео, на котором президент России Владимир Путин держит Коран во время своего визита в Чечню, вызвало интерес ведущих телеканалов и изданий Ближнего Востока. Оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube.

«Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ», — передает РИА Новости. Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Турецкие пользователи социальной сети X и видеохостинга YouTube выразили свое восхищение поступком президента России. Они отметили, что считают его настоящим человеком и выразили любовь и безграничное уважение к нему за проявленное уважение.

В рамках рабочего визита по Северному Кавказу Путин посетил Чечню 20 августа вечером, где его встретил глава республики Рамзан Кадыров в аэропорту Грозного. В ходе визита Кадыров охарактеризовал себя как «пехотинца» президента, на что Путин ответил, что он тоже считает себя пехотинцем наравне с другими. Этот визит стал первым для Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он занимал должность премьер-министра.

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Видео, на котором президент России Владимир Путин держит Коран во время своего визита в Чечню, вызвало интерес ведущих телеканалов и изданий Ближнего Востока. Оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube. «Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ», — передает РИА Новости. Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Турецкие пользователи социальной сети X и видеохостинга YouTube выразили свое восхищение поступком президента России. Они отметили, что считают его настоящим человеком и выразили любовь и безграничное уважение к нему за проявленное уважение. В рамках рабочего визита по Северному Кавказу Путин посетил Чечню 20 августа вечером, где его встретил глава республики Рамзан Кадыров в аэропорту Грозного. В ходе визита Кадыров охарактеризовал себя как «пехотинца» президента, на что Путин ответил, что он тоже считает себя пехотинцем наравне с другими. Этот визит стал первым для Путина в Чечню с декабря 2011 года, когда он занимал должность премьер-министра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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