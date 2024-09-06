В ЯНАО строители перекроют трассу

Перекрытие необходимо для ремонта моста
В ЯНАО 8 сентября с раннего утра будет перекрыт участок автодороги между Губкинским и границей округа. Об этом дептранс Ямала сообщили в соцсети.
«8 сентября перекроют движение на участке с 362-го по 365-й километр дороги Граница ЯНАО — Губкинский. Перекрытие планируется с 4 часов утра, четыре раза по 30 минут», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Перекрытие связано с ремонтными работами на мосту. За это время строители смонтируют главные балки пролетного строения моста. Водителей просят заранее планировать маршрут.
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