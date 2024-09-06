06 сентября 2024

В ЯНАО строители перекроют трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие необходимо для ремонта моста
Перекрытие необходимо для ремонта моста Фото:

В ЯНАО 8 сентября с раннего утра будет перекрыт участок автодороги между Губкинским и границей округа. Об этом дептранс Ямала сообщили в соцсети.

«8 сентября перекроют движение на участке с 362-го по 365-й километр дороги Граница ЯНАО — Губкинский. Перекрытие планируется с 4 часов утра, четыре раза по 30 минут», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Перекрытие связано с ремонтными работами на мосту. За это время строители смонтируют главные балки пролетного строения моста. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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В ЯНАО 8 сентября с раннего утра будет перекрыт участок автодороги между Губкинским и границей округа. Об этом дептранс Ямала сообщили в соцсети. «8 сентября перекроют движение на участке с 362-го по 365-й километр дороги Граница ЯНАО — Губкинский. Перекрытие планируется с 4 часов утра, четыре раза по 30 минут», — сообщается в telegram-канале ведомства. Перекрытие связано с ремонтными работами на мосту. За это время строители смонтируют главные балки пролетного строения моста. Водителей просят заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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