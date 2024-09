Скончался автор хита My Heart Will Go On из «Титаника»

Американский поэт-песенник Уилбур Дженнингс написал текст для саундтрека к фильму "Титаник" - My Heart Will Go On", за который тот получил премию "Оскар" Фото: kinopoisk.ru Американский поэт-песенник Уиллбур Дженнингс умер 6 сентября в возрасте 80 лет, сообщили российские СМИ. Одной из самых известных работ Дженнингса является саундтрек к фильму «Титаник» — My Heart Will Go On. «Скончался Уилбур Дженнингс, один из самых востребованных современных поэтов-песенников <...> В июне ему исполнилось 80 лет <...> Дженнингс — автор [текста песни] My Heart Will Go On в исполнении [канадской певицы] Селин Дион — это главный трек „Титаника" [кинорежиссера Джеймса] Кэмерона», — рассказали в «Российской газете». В издании отметили, что один из «Оскаров» был вручен «Титанику» за лучшую песню. Помимо саундтрека к фильму Кэмерона, Дженнингс написал тексты еще для 325 фильмов и телешоу. За свою жизнь он сотрудничал с такими исполнителями, как Рой Орбинсон, Уитни Хьюстон, Би Би Кинг и Стив Уинвуд. За свои труды песенник получил три «Грэмми», два «Золотых глобуса» и два «Оскара». Дженнингс включен в Зал славы авторов песен.

