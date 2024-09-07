Скончался автор хита My Heart Will Go On из «Титаника»

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Американский поэт-песенник Уилбур Дженнингс написал текст для саундтрека к фильму "Титаник" - My Heart Will Go On", за который тот получил премию "Оскар"
Американский поэт-песенник Уилбур Дженнингс написал текст для саундтрека к фильму "Титаник" - My Heart Will Go On", за который тот получил премию "Оскар" Фото:

Американский поэт-песенник Уиллбур Дженнингс умер 6 сентября в возрасте 80 лет, сообщили российские СМИ. Одной из самых известных работ Дженнингса является саундтрек к фильму «Титаник» — My Heart Will Go On. 

«Скончался Уилбур Дженнингс, один из самых востребованных современных поэтов-песенников <...> В июне ему исполнилось 80 лет <...> Дженнингс — автор [текста песни] My Heart Will Go On в исполнении [канадской певицы] Селин Дион — это главный трек „Титаника“ [кинорежиссера Джеймса] Кэмерона», — рассказали в «Российской газете». В издании отметили, что один из «Оскаров» был вручен «Титанику» за лучшую песню. 

Помимо саундтрека к фильму Кэмерона, Дженнингс написал тексты еще для 325 фильмов и телешоу. За свою жизнь он сотрудничал с такими исполнителями, как Рой Орбинсон, Уитни Хьюстон, Би Би Кинг и Стив Уинвуд. 

За свои труды песенник получил три «Грэмми», два «Золотых глобуса» и два «Оскара». Дженнингс включен в Зал славы авторов песен.

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Американский поэт-песенник Уиллбур Дженнингс умер 6 сентября в возрасте 80 лет, сообщили российские СМИ. Одной из самых известных работ Дженнингса является саундтрек к фильму «Титаник» — My Heart Will Go On.  «Скончался Уилбур Дженнингс, один из самых востребованных современных поэтов-песенников <...> В июне ему исполнилось 80 лет <...> Дженнингс — автор [текста песни] My Heart Will Go On в исполнении [канадской певицы] Селин Дион — это главный трек „Титаника“ [кинорежиссера Джеймса] Кэмерона», — рассказали в «Российской газете». В издании отметили, что один из «Оскаров» был вручен «Титанику» за лучшую песню.  Помимо саундтрека к фильму Кэмерона, Дженнингс написал тексты еще для 325 фильмов и телешоу. За свою жизнь он сотрудничал с такими исполнителями, как Рой Орбинсон, Уитни Хьюстон, Би Би Кинг и Стив Уинвуд.  За свои труды песенник получил три «Грэмми», два «Золотых глобуса» и два «Оскара». Дженнингс включен в Зал славы авторов песен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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