В Госдуме заявили, что срочники отразили атаку в Курской области

Депутат Гурулев: солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области

10 августа 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Российские срочники успешно отразили атаки ВСУ на курском направлении, заявил Андрей Гурулев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо. «Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — заявил Гурулев в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на «Соловьев LIVE». Оно опубликовано на rutube-канале . Также Гурулев напомнил, что ключевые военные действия, такие как войны в Афганистане и Чечне, велись с участием солдат-срочников. Депутат отметил отступление украинских войск и поставил под сомнение действия их командиров на местах. Владислав Шурыгин поддержал Гурулева, указав на то, что военные принимают присягу и обучаются защищать землю в рамках своей службы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что их срочников не планируют отправлять в зону СВО, однако в случае угрозы безопасности страны срочники должны выполнять свой долг по защите родины в приграничных регионах. На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо. «Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — заявил Гурулев в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на «Соловьев LIVE». Оно опубликовано на rutube-канале. Также Гурулев напомнил, что ключевые военные действия, такие как войны в Афганистане и Чечне, велись с участием солдат-срочников. Депутат отметил отступление украинских войск и поставил под сомнение действия их командиров на местах. Владислав Шурыгин поддержал Гурулева, указав на то, что военные принимают присягу и обучаются защищать землю в рамках своей службы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что их срочников не планируют отправлять в зону СВО, однако в случае угрозы безопасности страны срочники должны выполнять свой долг по защите родины в приграничных регионах. На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru.