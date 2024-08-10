В Госдуме заявили, что срочники отразили атаку в Курской области

Депутат Гурулев: солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Российские срочники успешно отразили атаки ВСУ на курском направлении, заявил Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо.

«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — заявил Гурулев в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на «Соловьев LIVE». Оно опубликовано на rutube-канале. Также Гурулев напомнил, что ключевые военные действия, такие как войны в Афганистане и Чечне, велись с участием солдат-срочников.

Депутат отметил отступление украинских войск и поставил под сомнение действия их командиров на местах. Владислав Шурыгин поддержал Гурулева, указав на то, что военные принимают присягу и обучаются защищать землю в рамках своей службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что их срочников не планируют отправлять в зону СВО, однако в случае угрозы безопасности страны срочники должны выполнять свой долг по защите родины в приграничных регионах.

На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru.

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Российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что присутствие срочников на российско-украинкой границе необходимо. «Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — заявил Гурулев в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на «Соловьев LIVE». Оно опубликовано на rutube-канале. Также Гурулев напомнил, что ключевые военные действия, такие как войны в Афганистане и Чечне, велись с участием солдат-срочников. Депутат отметил отступление украинских войск и поставил под сомнение действия их командиров на местах. Владислав Шурыгин поддержал Гурулева, указав на то, что военные принимают присягу и обучаются защищать землю в рамках своей службы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что их срочников не планируют отправлять в зону СВО, однако в случае угрозы безопасности страны срочники должны выполнять свой долг по защите родины в приграничных регионах. На приграничную с Украиной территорию Курской области ВСУ напали 6 августа. В результате чего в регионе развернулись боевые действия. К ликвидации украинских диверсантов присоединилась Росгвардия. Бойцы выполняют задачи по поиску и уничтожению военных ВСУ, а также защищают важные объекты, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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