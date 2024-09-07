07 сентября 2024

Власти Ирана планируют перенести столицу страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, тегеран, шииты
Оставлять Тегеран столицей невозможно по экономическим соображениям, считает Масуд Пезешкиан Фото:

Иранские власти рассматривают возможность переноса столицы страны на юг, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что причиной такого решения являются экономические соображения.

«Далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям», — заявил иранский президент, передает РИА Новости. Он уточнил, что после выбора нового столичного центра, все государственные ведомства будут перенесены туда.

После переноса административных учреждений, жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу. Этот процесс предполагает масштабную логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иранские власти рассматривают возможность переноса столицы страны на юг, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что причиной такого решения являются экономические соображения. «Далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям», — заявил иранский президент, передает РИА Новости. Он уточнил, что после выбора нового столичного центра, все государственные ведомства будут перенесены туда. После переноса административных учреждений, жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу. Этот процесс предполагает масштабную логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...