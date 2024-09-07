Власти Ирана планируют перенести столицу страны

07 сентября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Оставлять Тегеран столицей невозможно по экономическим соображениям, считает Масуд Пезешкиан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иранские власти рассматривают возможность переноса столицы страны на юг, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что причиной такого решения являются экономические соображения. «Далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям», — заявил иранский президент, передает РИА Новости. Он уточнил, что после выбора нового столичного центра, все государственные ведомства будут перенесены туда. После переноса административных учреждений, жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу. Этот процесс предполагает масштабную логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранские власти рассматривают возможность переноса столицы страны на юг, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан объяснил, что причиной такого решения являются экономические соображения. «Далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным по экономическим соображениям», — заявил иранский президент, передает РИА Новости. Он уточнил, что после выбора нового столичного центра, все государственные ведомства будут перенесены туда. После переноса административных учреждений, жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу. Этот процесс предполагает масштабную логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны государства.