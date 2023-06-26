Вахтовики из ЯНАО признались, как потеряли семьи из-за работы

Вахтовики теряют семьи из-за измен и долгого отсутствия дома

27 июня 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Жены вахтовиков не выдерживают разлуки с мужьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники вахтовым методом, которые трудятся на территории ЯНАО, признались, что потеряли семьи из-за работы. У каждого своя история, но все они похожи: кого-то не дождалась жена, а кто-то нашел на вахте новую семью. Все они потеряли семьи из-за долгого отсутствия дома, рассказали URA.RU сами мужчины. «Я вахтовик со стажем. На Ямал приехал работать еще в 2001 году. Скоро вот на пенсию собираться можно уже. Но возвращаться не к кому. На земле только дети и внуки, жена ушла. А все из-за глупости: по молодости загулял, а она не простила. Это было как только вахтой стал работать. Здесь у каждого второго по две семьи. Вахты раньше долгие были, не все могли удержаться. Вот и я не смог, жалею, конечно. Глупо было из-за работы вот так потерять семью. Но, что делать, нужны были деньги, вот и стал вахтовиком. Теперь летаю к детям и дом достраиваю», — поделился Игорь Петрович. Собеседник агентства Константин живет в Тюмени, но работает вахтой на месторождении в ЯНАО. С женой он развелся спустя полтора года после свадьбы. Девушка не смогла привыкнуть, что его часто нет дома. «Мы обговаривали, что поеду вахтой работать. Она понимала и согласилась с этим, мы хотели накопить на квартиру, нуждались в деньгах. Но стоило мне проработать две вахты, как она не выдержала сама. Начались вечные ссоры и истерики, что меня нет, а она одна. Не могли никак найти компромисс. В итоге ушла, семью сохранить не захотела. Но я не считаю, что виноват. Мы оба пришли к этому», — рассказал вахтовик. Александр из Нового Уренгоя развелся с женой из-за измены. Женщина завела любовника пока он был на вахте. Семья жила в браке около шести лет. «О таком и вспоминать не хочется. Мы когда сошлись, я уже работал вахтой, проблем не было. Было и доверие, и любовь. Обо всем рассказали знакомые, которые бывшую заметили с другим мужиком. Я сначала не поверил, а потом начал проверять и она сама призналась. Ну я, недолго думая, и развелся. Зато теперь как птица в небе. Правда, несколько лет живу один, но думаю, что еще женюсь. Измены на вахте не новость. У меня на работе столько историй. Так что думать надо, прежде чем вахтой работать», — подчеркнул он. Ранее жители Ямала рассказывали, почему вернулись на север. Ямальцы решили вернуться в регион с территорий юга из-за плохих условий и климата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники вахтовым методом, которые трудятся на территории ЯНАО, признались, что потеряли семьи из-за работы. У каждого своя история, но все они похожи: кого-то не дождалась жена, а кто-то нашел на вахте новую семью. Все они потеряли семьи из-за долгого отсутствия дома, рассказали URA.RU сами мужчины. «Я вахтовик со стажем. На Ямал приехал работать еще в 2001 году. Скоро вот на пенсию собираться можно уже. Но возвращаться не к кому. На земле только дети и внуки, жена ушла. А все из-за глупости: по молодости загулял, а она не простила. Это было как только вахтой стал работать. Здесь у каждого второго по две семьи. Вахты раньше долгие были, не все могли удержаться. Вот и я не смог, жалею, конечно. Глупо было из-за работы вот так потерять семью. Но, что делать, нужны были деньги, вот и стал вахтовиком. Теперь летаю к детям и дом достраиваю», — поделился Игорь Петрович. Собеседник агентства Константин живет в Тюмени, но работает вахтой на месторождении в ЯНАО. С женой он развелся спустя полтора года после свадьбы. Девушка не смогла привыкнуть, что его часто нет дома. «Мы обговаривали, что поеду вахтой работать. Она понимала и согласилась с этим, мы хотели накопить на квартиру, нуждались в деньгах. Но стоило мне проработать две вахты, как она не выдержала сама. Начались вечные ссоры и истерики, что меня нет, а она одна. Не могли никак найти компромисс. В итоге ушла, семью сохранить не захотела. Но я не считаю, что виноват. Мы оба пришли к этому», — рассказал вахтовик. Александр из Нового Уренгоя развелся с женой из-за измены. Женщина завела любовника пока он был на вахте. Семья жила в браке около шести лет. «О таком и вспоминать не хочется. Мы когда сошлись, я уже работал вахтой, проблем не было. Было и доверие, и любовь. Обо всем рассказали знакомые, которые бывшую заметили с другим мужиком. Я сначала не поверил, а потом начал проверять и она сама призналась. Ну я, недолго думая, и развелся. Зато теперь как птица в небе. Правда, несколько лет живу один, но думаю, что еще женюсь. Измены на вахте не новость. У меня на работе столько историй. Так что думать надо, прежде чем вахтой работать», — подчеркнул он. Ранее жители Ямала рассказывали, почему вернулись на север. Ямальцы решили вернуться в регион с территорий юга из-за плохих условий и климата.