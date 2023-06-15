Жители ЯНАО, переехавшие на юг, признались, почему возвращаются на север

Жители ЯНАО возвращаются на север из-за жаркого климата и финансовых трудностей

16 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Ямальцы возвращаются на родину из-за жаркого климата и низкооплачиваемой работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО, которые решили переехать в регионы с теплым климатом, спустя годы возвращаются на родину. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямальцы признались, что возвращаются домой из-за финансовых проблем, плохих условий и климатических особенностей. «Вернулись мы обратно из Краснодара, потому что столкнулись с трудностями в оформлении специализированного сада для ребенка, льготных выплат, медицинской помощи. Сады и школы переполнены на Кубани. В группах до 40-50 человек, а работает всего три воспитателя. На Ямале все иначе: бесплатный проезд в отпуск и на реабилитацию раз в год, отдых в санатории два раза в год. Ребенку положен сертификат на реабилитацию на сумму 500 тысяч рублей, такого нигде нет. Здесь к детям с особенностями относятся лучше и помогают всем», — рассказала Алина. Жительница Нового Уренгоя Полина решила сменить место жительства и переехать в Уфу пять лет назад. Девушка мечтала там жить со времен школы, ей нравился комфортный климат и большой город. «В Уфе определенно хорошо жить. Но мне не нравилось, что я вижу родителей раз в год. Решила вернуться, потому что все-таки на Ямале больше возможностей в плане работы и заработка. Еще одной причиной стал молодой человек, с которым я познакомилась, когда приезжала домой в отпуск», — поделилась собеседница. Ямалец Евгений остался в Ставропольском крае после окончания университета и прожил там около шести лет. Но за все годы так и не смог смириться с жарким климатом. По словам собеседника, там также сложно найти высокооплачиваемую работу. «Мне постоянно было плохо там, когда начинало теплеть. Первое время не замечал, а потом ощущал постоянную усталость. Там классно, что всегда свежие овощи и воздух, который ты не ощущаешь на севере. Но, чтобы зарабатывать хорошо, нужно пахать на трех работах. В ЯНАО по моей специальности с этим проще, да и жилье осталось. Хочу попробовать все сначала», — резюмировал он. Ранее художница из Нового Уренгоя рассказывала, с какими трудностями столкнулась в Мексике. Девушка переехала в другую страну с мужем и родила там дочь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО, которые решили переехать в регионы с теплым климатом, спустя годы возвращаются на родину. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямальцы признались, что возвращаются домой из-за финансовых проблем, плохих условий и климатических особенностей. «Вернулись мы обратно из Краснодара, потому что столкнулись с трудностями в оформлении специализированного сада для ребенка, льготных выплат, медицинской помощи. Сады и школы переполнены на Кубани. В группах до 40-50 человек, а работает всего три воспитателя. На Ямале все иначе: бесплатный проезд в отпуск и на реабилитацию раз в год, отдых в санатории два раза в год. Ребенку положен сертификат на реабилитацию на сумму 500 тысяч рублей, такого нигде нет. Здесь к детям с особенностями относятся лучше и помогают всем», — рассказала Алина. Жительница Нового Уренгоя Полина решила сменить место жительства и переехать в Уфу пять лет назад. Девушка мечтала там жить со времен школы, ей нравился комфортный климат и большой город. «В Уфе определенно хорошо жить. Но мне не нравилось, что я вижу родителей раз в год. Решила вернуться, потому что все-таки на Ямале больше возможностей в плане работы и заработка. Еще одной причиной стал молодой человек, с которым я познакомилась, когда приезжала домой в отпуск», — поделилась собеседница. Ямалец Евгений остался в Ставропольском крае после окончания университета и прожил там около шести лет. Но за все годы так и не смог смириться с жарким климатом. По словам собеседника, там также сложно найти высокооплачиваемую работу. «Мне постоянно было плохо там, когда начинало теплеть. Первое время не замечал, а потом ощущал постоянную усталость. Там классно, что всегда свежие овощи и воздух, который ты не ощущаешь на севере. Но, чтобы зарабатывать хорошо, нужно пахать на трех работах. В ЯНАО по моей специальности с этим проще, да и жилье осталось. Хочу попробовать все сначала», — резюмировал он. Ранее художница из Нового Уренгоя рассказывала, с какими трудностями столкнулась в Мексике. Девушка переехала в другую страну с мужем и родила там дочь.