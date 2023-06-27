В Росгвардии рассказали, как будут использовать полученные танки

Представитель Росгвардии: танки помогут успешнее выполнять задачи в зоне СВО
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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, танк т-72
Танки повысят эффективность выполнения Росгвардией задач в зоне СВО, заявил Валерий Грибакин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Использование танков и артиллерии, находящихся на вооружении у ведомства, позволит более эффективно выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине и эффективнее реагировать на новые вызовы. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Введение в состав Росгвардии танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять задачи, возложенные на ведомство в ходе СВО», — передает слова Грибакина РИА Новости. Он напомнил, что ранее внутренние войска МВД, наследником которых является Росгвардия, имели свои танковые части, но в ходе реформы войск от них отказались в начале 2000-х годов.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о том, что появление тяжелого вооружения, включая танки, у силовых структур было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к военнослужащим на Соборной площади, он поделился этой информацией.

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Использование танков и артиллерии, находящихся на вооружении у ведомства, позволит более эффективно выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине и эффективнее реагировать на новые вызовы. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «Введение в состав Росгвардии танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять задачи, возложенные на ведомство в ходе СВО», — передает слова Грибакина РИА Новости. Он напомнил, что ранее внутренние войска МВД, наследником которых является Росгвардия, имели свои танковые части, но в ходе реформы войск от них отказались в начале 2000-х годов. Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о том, что появление тяжелого вооружения, включая танки, у силовых структур было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к военнослужащим на Соборной площади, он поделился этой информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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