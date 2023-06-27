В Росгвардии рассказали, как будут использовать полученные танки

Использование танков и артиллерии, находящихся на вооружении у ведомства, позволит более эффективно выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине и эффективнее реагировать на новые вызовы. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«Введение в состав Росгвардии танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять задачи, возложенные на ведомство в ходе СВО», — передает слова Грибакина РИА Новости. Он напомнил, что ранее внутренние войска МВД, наследником которых является Росгвардия, имели свои танковые части, но в ходе реформы войск от них отказались в начале 2000-х годов.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о том, что появление тяжелого вооружения, включая танки, у силовых структур было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к военнослужащим на Соборной площади, он поделился этой информацией.
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