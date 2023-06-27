В Росгвардии рассказали, как будут использовать полученные танки

Представитель Росгвардии: танки помогут успешнее выполнять задачи в зоне СВО

27 июня 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Танки повысят эффективность выполнения Росгвардией задач в зоне СВО, заявил Валерий Грибакин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование танков и артиллерии, находящихся на вооружении у ведомства, позволит более эффективно выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине и эффективнее реагировать на новые вызовы. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «Введение в состав Росгвардии танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять задачи, возложенные на ведомство в ходе СВО», — передает слова Грибакина РИА Новости. Он напомнил, что ранее внутренние войска МВД, наследником которых является Росгвардия, имели свои танковые части, но в ходе реформы войск от них отказались в начале 2000-х годов. Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о том, что появление тяжелого вооружения, включая танки, у силовых структур было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к военнослужащим на Соборной площади, он поделился этой информацией.

Использование танков и артиллерии, находящихся на вооружении у ведомства, позволит более эффективно выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине и эффективнее реагировать на новые вызовы. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «Введение в состав Росгвардии танков и артиллерии позволит более эффективно выполнять задачи, возложенные на ведомство в ходе СВО», — передает слова Грибакина РИА Новости. Он напомнил, что ранее внутренние войска МВД, наследником которых является Росгвардия, имели свои танковые части, но в ходе реформы войск от них отказались в начале 2000-х годов. Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о том, что появление тяжелого вооружения, включая танки, у силовых структур было согласовано с президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к военнослужащим на Соборной площади, он поделился этой информацией.