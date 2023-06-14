Росгвардия обнаружила в ЛНР базу подготовки диверсантов ВСУ

15 июня 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

База киевских диверсантов была обнаружена в ЛНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили базу украинских военных на территории Луганской народной республики (ЛНР), где массового производились самодельные взрывные устройства для последующих диверсий. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. «Спецназовцы нашли базу ВСУ в ЛНР с признаками массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Гаражи были связанны сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа. <…> На месте обнаружили плакаты с тактико-техническими характеристиками военной техники, что указывает на подготовку диверсий», — рассказали российские силовики, передает РИА Новости. Киевские диверсионные группировки неоднократно атаковала приграничные российские территории. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показала, как российская артиллерия уничтожает диверсантов ВСУ, атаковавших Белгородскую область. Сообщалось, что украинские диверсионные разведывательные группы использовали дома мирных белгородцев в качестве укрытия для совершения своих маневров.

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили базу украинских военных на территории Луганской народной республики (ЛНР), где массового производились самодельные взрывные устройства для последующих диверсий. Об этом доложили в пресс-службе ведомства. «Спецназовцы нашли базу ВСУ в ЛНР с признаками массового производства самодельных взрывных устройств. Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Гаражи были связанны сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа. <…> На месте обнаружили плакаты с тактико-техническими характеристиками военной техники, что указывает на подготовку диверсий», — рассказали российские силовики, передает РИА Новости. Киевские диверсионные группировки неоднократно атаковала приграничные российские территории. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показала, как российская артиллерия уничтожает диверсантов ВСУ, атаковавших Белгородскую область. Сообщалось, что украинские диверсионные разведывательные группы использовали дома мирных белгородцев в качестве укрытия для совершения своих маневров.