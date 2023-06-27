Золотов: у Росгвардии появятся тяжелые вооружения

Росгвардия обзаведется танками, заявил Виктор Золотов
В ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным был обсужден вопрос о появлении у силовых структур тяжелого вооружения, включая танки. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.
«У Росгвардии появятся тяжелые вооружения», — передает слова Золотова РИА Новости. Он добавил, что об этом стало ясно после обсуждения с Владимиром Путиным. Отмечается, что в составе Росгвардии, в том числе, появятся и танки.
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