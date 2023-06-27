Золотов: у Росгвардии появятся тяжелые вооружения

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, росгвардия
Росгвардия обзаведется танками, заявил Виктор Золотов Фото:

В ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным был обсужден вопрос о появлении у силовых структур тяжелого вооружения, включая танки. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.

«У Росгвардии появятся тяжелые вооружения», — передает слова Золотова РИА Новости. Он добавил, что об этом стало ясно после обсуждения с Владимиром Путиным. Отмечается, что в составе Росгвардии, в том числе, появятся и танки.

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В ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным был обсужден вопрос о появлении у силовых структур тяжелого вооружения, включая танки. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади. «У Росгвардии появятся тяжелые вооружения», — передает слова Золотова РИА Новости. Он добавил, что об этом стало ясно после обсуждения с Владимиром Путиным. Отмечается, что в составе Росгвардии, в том числе, появятся и танки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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