Тюменской области выделят 15 млн рублей на компенсацию проживания беженцев в ПВР

28 июня 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Кабмин подписал документ о предоставлении регионам средств на компенсацию проживания беженцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ выделит Тюменской области 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ. «Тюменская область получит 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов ПВР для беженцев с Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выделят за проживание 913 рублей на человека в сутки, за питание — 415 рублей. Как указано в документе, правительство страны в этом году должно выделить МЧС России почти 1,6 миллиардов рублей. При этом за расходование выделенных денег МЧС должно отчитаться до 1 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что среди беженцев, которые прибыли в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, более 70% попросили выделить им «подъемные» деньги. При этом за временным жильем обратились лишь 20%.

Правительство РФ выделит Тюменской области 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ. «Тюменская область получит 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов ПВР для беженцев с Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выделят за проживание 913 рублей на человека в сутки, за питание — 415 рублей. Как указано в документе, правительство страны в этом году должно выделить МЧС России почти 1,6 миллиардов рублей. При этом за расходование выделенных денег МЧС должно отчитаться до 1 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что среди беженцев, которые прибыли в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, более 70% попросили выделить им «подъемные» деньги. При этом за временным жильем обратились лишь 20%.