27 июня 2023

Тюменской области выделят 15 млн рублей на компенсацию проживания беженцев в ПВР

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабмин подписал документ о предоставлении регионам средств на компенсацию проживания беженцев Фото:

Правительство РФ выделит Тюменской области 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ.

«Тюменская область получит 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов ПВР для беженцев с Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выделят за проживание 913 рублей на человека в сутки, за питание — 415 рублей.

Как указано в документе, правительство страны в этом году должно выделить МЧС России почти 1,6 миллиардов рублей. При этом за расходование выделенных денег МЧС должно отчитаться до 1 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что среди беженцев, которые прибыли в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, более 70% попросили выделить им «подъемные» деньги. При этом за временным жильем обратились лишь 20%.

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Правительство РФ выделит Тюменской области 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации РФ. «Тюменская область получит 15 848 400 рублей на компенсацию содержания пунктов ПВР для беженцев с Украины», — говорится в документе. Отмечается, что выделят за проживание 913 рублей на человека в сутки, за питание — 415 рублей. Как указано в документе, правительство страны в этом году должно выделить МЧС России почти 1,6 миллиардов рублей. При этом за расходование выделенных денег МЧС должно отчитаться до 1 февраля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что среди беженцев, которые прибыли в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, более 70% попросили выделить им «подъемные» деньги. При этом за временным жильем обратились лишь 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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