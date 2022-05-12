В Тюмени беженцы из ДНР чаще просят деньги, нежели жилье

Приезжающие в Тюмень беженцы чаще всего нуждаются в деньгах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Среди беженцев, прибывших в Тюменскую область из ЛДНР и Украины, более 70% попросили выделить им «подъемные» деньги, при этом за временным жильем обратились лишь 20%. Такие данные следуют из статистики, предоставленной URA.RU в департаменте социального развития региона.

«По состоянию на 11 мая в органы соцзащиты Тюменской области обратился 461 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в регион. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 95 людям. Заявления на материальную помощь из федерального бюджета подали 337 человек, 87 из них уже произведены выплаты», — рассказали URA.RU в пресс-службе депсоцразвития региона.

Таким образом, 73% обратившихся за помощью попросили выделить им «подъемные». Жилье же понадобилось порядка 20% приезжих. Все въехавшие в регион беженцы добирались в Тюменскую область самостоятельно, а не централизованно.

Более трети из числа приехавших беженцев — это дети (125 человек). Им и взрослым оказывается поддержка. Это устройство в школы и детские сады, медпомощь, подбор вакансий и прочее. Подробную информацию можно получить по номеру горячей линии 122.

Массовое прибытие беженцев из ЛДНР и Украины на территорию РФ началось после 24 февраля, когда стартовала спецоперация по демилитаризации и денацификации соседнего государства. В России приезжающих обеспечивают социальной поддержкой, а также выплачивают «подъемные» в размере 10 000 рублей из федерального бюджета.

Ранее URA.RU пообщалось с одной из беженок — жительницей Донбасса, которая приехала в Тюмень с пятью детьми. Она рассказала о жизни под бомбежками, и о травле, которую испытывала за поддержку России. Семья очень нуждается в арендном жилье.

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