Жители ЯНАО пожаловались на космическую стоимость услуг такси «Яндекс.Go». Фото

28 июня 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Стоимость детского тарифа составила более 600 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на космическую стоимость такси «Яндекс.Go». Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», цена детского тарифа за километр составила более 600 рублей. «Да это уже совсем чокнулись! Эта цена, чтобы в космос туда и обратно?» — отреагировало на фото с ценой Ольга Юмашева в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «В космос дешевле будет», — отметил Олег Дрыженко. «С нашего дома до „Созвездия“ 1 км, там лежит плита, дорога нормальная. Когда приезжает водитель, который 3 дня на линии, а из них он поспал 3 часа на парковке в грязной машине, а еще вечно говорит по видеозвонку, то вообще не хочется платить.Тем более 600 рублей!» — добавил автор поста. О высокой стоимости на услуги такси рассказала и читательница агентства Анна. Девушка хотела воспользоваться услугой утром, но цена составила более 300 рублей. «Мне нужно было доехать с дома до женской консультации. Расстояние пару километров, но за это предложили заплатить 350 рублей. Естественно я выбрала другое такси с более дешевым тарифом», — поделилась собеседница. Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее водители объяснили причины роста цен на услуги такси весной. Водители заявили, что это связано с тратами на обслуживание машины. Стоимость детского тарифа Группа во «ВКонтакте» ЧП | ДТП | Новый Уренгой, автор Казбек Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на космическую стоимость такси «Яндекс.Go». Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», цена детского тарифа за километр составила более 600 рублей. «Да это уже совсем чокнулись! Эта цена, чтобы в космос туда и обратно?» — отреагировало на фото с ценой Ольга Юмашева в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «В космос дешевле будет», — отметил Олег Дрыженко. «С нашего дома до „Созвездия“ 1 км, там лежит плита, дорога нормальная. Когда приезжает водитель, который 3 дня на линии, а из них он поспал 3 часа на парковке в грязной машине, а еще вечно говорит по видеозвонку, то вообще не хочется платить.Тем более 600 рублей!» — добавил автор поста. О высокой стоимости на услуги такси рассказала и читательница агентства Анна. Девушка хотела воспользоваться услугой утром, но цена составила более 300 рублей. «Мне нужно было доехать с дома до женской консультации. Расстояние пару километров, но за это предложили заплатить 350 рублей. Естественно я выбрала другое такси с более дешевым тарифом», — поделилась собеседница. Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее водители объяснили причины роста цен на услуги такси весной. Водители заявили, что это связано с тратами на обслуживание машины.