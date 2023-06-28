Тюменский застройщик планирует построить в Заречной части города храм и музыкальный театр

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Виды города, осень. Тюмень, частные дома, частный сектор, зарека
Заречная часть города наполнена частными домами Фото:

Тюменский строительная компания «Восток Девелопмент» планирует построить в Заречном районе оперный театр и новый храм. Об этом рассказал коммерческий директор застройщика Михаил Гоцык.

«В этой части города планируется строительство второго храма и оперного театра. Сейчас мы находимся на первой стадии переговоров по этому проекту. Кроме того, в скором времени продолжится дальнейшее благоустройство набережной со стороны ЖК „Вознесенский“. Она будет функциональной, со спуском к воде», — передает РБК Тюмень слова Гоцыка с выступления на форуме «Урбанист-Капиталист».

Представитель компании также сравнил Заречную часть с Крестовским островом в Санкт-Петербурге, так как эта часть города является «полуостровом». По его словам, такая земля обычно считается благоустроенной и солидной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном районе отменили реновацию. Против скандального проекта выступали сотни жителей этой части города. При этом власти отметили, что не откажутся от планов по трансформации города.

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Тюменский строительная компания «Восток Девелопмент» планирует построить в Заречном районе оперный театр и новый храм. Об этом рассказал коммерческий директор застройщика Михаил Гоцык. «В этой части города планируется строительство второго храма и оперного театра. Сейчас мы находимся на первой стадии переговоров по этому проекту. Кроме того, в скором времени продолжится дальнейшее благоустройство набережной со стороны ЖК „Вознесенский“. Она будет функциональной, со спуском к воде», — передает РБК Тюмень слова Гоцыка с выступления на форуме «Урбанист-Капиталист». Представитель компании также сравнил Заречную часть с Крестовским островом в Санкт-Петербурге, так как эта часть города является «полуостровом». По его словам, такая земля обычно считается благоустроенной и солидной. Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном районе отменили реновацию. Против скандального проекта выступали сотни жителей этой части города. При этом власти отметили, что не откажутся от планов по трансформации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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