Тюменский застройщик планирует построить в Заречной части города храм и музыкальный театр

Заречная часть города наполнена частными домами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский строительная компания «Восток Девелопмент» планирует построить в Заречном районе оперный театр и новый храм. Об этом рассказал коммерческий директор застройщика Михаил Гоцык.

«В этой части города планируется строительство второго храма и оперного театра. Сейчас мы находимся на первой стадии переговоров по этому проекту. Кроме того, в скором времени продолжится дальнейшее благоустройство набережной со стороны ЖК „Вознесенский“. Она будет функциональной, со спуском к воде», — передает РБК Тюмень слова Гоцыка с выступления на форуме «Урбанист-Капиталист».

Представитель компании также сравнил Заречную часть с Крестовским островом в Санкт-Петербурге, так как эта часть города является «полуостровом». По его словам, такая земля обычно считается благоустроенной и солидной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заречном районе отменили реновацию. Против скандального проекта выступали сотни жителей этой части города. При этом власти отметили, что не откажутся от планов по трансформации города.