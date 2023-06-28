В Кургане простятся с популярным ди-джеем 90-х годов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из основоположников курганской клубной культуры середины 90-х годов Владимир Холмецкий (сценический псевдоним DJ Crush) скоропостижно скончался в Кургане. Об этом URA.RU сообщили его коллеги.

«Владимир Холмецкий скоропостижно умер 28 июня», — рассказали собеседники. Ему было 50 лет.

Холмецкий стоял у истоков курганской клубной жизни в начале и середине 90-х годов. Вместе с единомышленниками ди-джей устраивал танцевальные сеты в одном из первых ночных клубов города — «Atlantis». В то же время DJ Crush миксовал танцевальную музыку и выпускал сборники на аудиокассетах под тем же названием.

В последние годы он работал в медиасфере. Причина смерти Холмецкого неизвестна. У него осталась супруга и двое детей.