В Кургане умер популярный в 90-х годах ди-джей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане простятся с популярным ди-джеем 90-х годов
В Кургане простятся с популярным ди-джеем 90-х годов Фото:

Один из основоположников курганской клубной культуры середины 90-х годов Владимир Холмецкий (сценический псевдоним DJ Crush) скоропостижно скончался в Кургане. Об этом URA.RU сообщили его коллеги.

«Владимир Холмецкий скоропостижно умер 28 июня», — рассказали собеседники. Ему было 50 лет.

Холмецкий стоял у истоков курганской клубной жизни в начале и середине 90-х годов. Вместе с единомышленниками ди-джей устраивал танцевальные сеты в одном из первых ночных клубов города — «Atlantis». В то же время DJ Crush миксовал танцевальную музыку и выпускал сборники на аудиокассетах под тем же названием.

В последние годы он работал в медиасфере. Причина смерти Холмецкого неизвестна. У него осталась супруга и двое детей.

Курганский ди-джей из 90-х скоропостижно умер в 50 лет
Курганский ди-джей из 90-х скоропостижно умер в 50 лет

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из основоположников курганской клубной культуры середины 90-х годов Владимир Холмецкий (сценический псевдоним DJ Crush) скоропостижно скончался в Кургане. Об этом URA.RU сообщили его коллеги. «Владимир Холмецкий скоропостижно умер 28 июня», — рассказали собеседники. Ему было 50 лет. Холмецкий стоял у истоков курганской клубной жизни в начале и середине 90-х годов. Вместе с единомышленниками ди-джей устраивал танцевальные сеты в одном из первых ночных клубов города — «Atlantis». В то же время DJ Crush миксовал танцевальную музыку и выпускал сборники на аудиокассетах под тем же названием. В последние годы он работал в медиасфере. Причина смерти Холмецкого неизвестна. У него осталась супруга и двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...