Один из основоположников курганской клубной культуры середины 90-х годов Владимир Холмецкий (сценический псевдоним DJ Crush) скоропостижно скончался в Кургане. Об этом URA.RU сообщили его коллеги.
«Владимир Холмецкий скоропостижно умер 28 июня», — рассказали собеседники. Ему было 50 лет.
Холмецкий стоял у истоков курганской клубной жизни в начале и середине 90-х годов. Вместе с единомышленниками ди-джей устраивал танцевальные сеты в одном из первых ночных клубов города — «Atlantis». В то же время DJ Crush миксовал танцевальную музыку и выпускал сборники на аудиокассетах под тем же названием.
В последние годы он работал в медиасфере. Причина смерти Холмецкого неизвестна. У него осталась супруга и двое детей.
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