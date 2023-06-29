Пьяный тюменец забил до смерти своего друга

Тюменский суд: мужчина отпаривался в колонию на семь лет за убийство друга

30 июня 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

За драку со смертельным исходом мужчина отправится в колонию на семь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакового, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к к семи годам лишения свободы. «Суд установил, что с 21 на 22 декабря 2022 года Больных с товарищами распивали спиртное. Позже между ним и гражданином С. завязалась ссора, в ходе которой Алексей нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, чем причинил телесные повреждения, от которых последний скончался на месте», — сообщают в ведомстве. Осужденный признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Свой семилетний срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Житель Тюмени, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакового, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к к семи годам лишения свободы. «Суд установил, что с 21 на 22 декабря 2022 года Больных с товарищами распивали спиртное. Позже между ним и гражданином С. завязалась ссора, в ходе которой Алексей нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, чем причинил телесные повреждения, от которых последний скончался на месте», — сообщают в ведомстве. Осужденный признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Свой семилетний срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.