29 июня 2023

Пьяный тюменец забил до смерти своего друга

Тюменский суд: мужчина отпаривался в колонию на семь лет за убийство друга
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
За драку со смертельным исходом мужчина отправится в колонию на семь лет Фото:

Житель Тюмени, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакового, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к к семи годам лишения свободы.

«Суд установил, что с 21 на 22 декабря 2022 года Больных с товарищами распивали спиртное. Позже между ним и гражданином С. завязалась ссора, в ходе которой Алексей нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, чем причинил телесные повреждения, от которых последний скончался на месте», — сообщают в ведомстве.

Осужденный признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Свой семилетний срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

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Житель Тюмени, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакового, после чего тот скончался на месте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Мужчину приговорили к к семи годам лишения свободы. «Суд установил, что с 21 на 22 декабря 2022 года Больных с товарищами распивали спиртное. Позже между ним и гражданином С. завязалась ссора, в ходе которой Алексей нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего, чем причинил телесные повреждения, от которых последний скончался на месте», — сообщают в ведомстве. Осужденный признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Свой семилетний срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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