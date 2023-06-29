Тюменский суд отправил за решетку силовика за пытки над задержанной

30 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Четыре года мужчина проведет в тюрьме за превышение полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский суд приговорил к четырем годам бывшего майора полиции за насилие над задержанной женщиной. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Также мужчину обязали оплатить в пользу потерпевшей штраф в размере 300 тысяч рублей. «В Ярковском районе бывший сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия установлено, что осужденный, являясь сотрудником органом внутренних дел, с целью получения от потерпевшей признательных показаний применил в отношении женщины насилие и специальные средства. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима с лишением звания и права занимать должность на два года.

Тюменский суд приговорил к четырем годам бывшего майора полиции за насилие над задержанной женщиной. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Также мужчину обязали оплатить в пользу потерпевшей штраф в размере 300 тысяч рублей. «В Ярковском районе бывший сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия установлено, что осужденный, являясь сотрудником органом внутренних дел, с целью получения от потерпевшей признательных показаний применил в отношении женщины насилие и специальные средства. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима с лишением звания и права занимать должность на два года.