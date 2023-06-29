Тюменский суд отправил за решетку силовика за пытки над задержанной

Тюменский суд приговорил к четырем годам бывшего майора полиции за насилие над задержанной женщиной. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Также мужчину обязали оплатить в пользу потерпевшей штраф в размере 300 тысяч рублей.
«В Ярковском районе бывший сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе следствия установлено, что осужденный, являясь сотрудником органом внутренних дел, с целью получения от потерпевшей признательных показаний применил в отношении женщины насилие и специальные средства. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима с лишением звания и права занимать должность на два года.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.