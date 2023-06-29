29 июня 2023

Тюменский суд отправил за решетку силовика за пытки над задержанной

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Женская исправительная колония. Курган, женская колония, ик 4
Четыре года мужчина проведет в тюрьме за превышение полномочий Фото:

Тюменский суд приговорил к четырем годам бывшего майора полиции за насилие над задержанной женщиной. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Также мужчину обязали оплатить в пользу потерпевшей штраф в размере 300 тысяч рублей.

«В Ярковском районе бывший сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия установлено, что осужденный, являясь сотрудником органом внутренних дел, с целью получения от потерпевшей признательных показаний применил в отношении женщины насилие и специальные средства. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима с лишением звания и права занимать должность на два года.

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Тюменский суд приговорил к четырем годам бывшего майора полиции за насилие над задержанной женщиной. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Также мужчину обязали оплатить в пользу потерпевшей штраф в размере 300 тысяч рублей. «В Ярковском районе бывший сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия установлено, что осужденный, являясь сотрудником органом внутренних дел, с целью получения от потерпевшей признательных показаний применил в отношении женщины насилие и специальные средства. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима с лишением звания и права занимать должность на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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