02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Курганцы строят часовню на месте сгоревшей церкви. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, храм, церковь, рпц
Церковь сгорела в 1974 году (архивное фото) Фото:

Жители села Речкино Белозерского муниципального округа (Курганская область) строят часовню на месте церкви, сгоревшей в 1974 году. Об этом сообщает газета «Боевое слово».

«Гордимся действиями земляков. Александр Иванов и его соратники приняли на себя бремя сооружения часовни на месте церкви, которая сгорела в 1974 году», — сообщает газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют девять храмов. Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, работы пройдут при поддержке неравнодушных людей.

Жители села Речкино строят часовню на месте сгоревшей церкви
Жители села Речкино строят часовню на месте сгоревшей церкви
Церковь сгорела в 1974 году
Церковь сгорела в 1974 году

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Жители села Речкино Белозерского муниципального округа (Курганская область) строят часовню на месте церкви, сгоревшей в 1974 году. Об этом сообщает газета «Боевое слово». «Гордимся действиями земляков. Александр Иванов и его соратники приняли на себя бремя сооружения часовни на месте церкви, которая сгорела в 1974 году», — сообщает газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют девять храмов. Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, работы пройдут при поддержке неравнодушных людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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