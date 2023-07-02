Церковь сгорела в 1974 году (архивное фото)
Жители села Речкино Белозерского муниципального округа (Курганская область) строят часовню на месте церкви, сгоревшей в 1974 году. Об этом сообщает газета «Боевое слово».
«Гордимся действиями земляков. Александр Иванов и его соратники приняли на себя бремя сооружения часовни на месте церкви, которая сгорела в 1974 году», — сообщает газета в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют девять храмов. Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, работы пройдут при поддержке неравнодушных людей.
Жители села Речкино строят часовню на месте сгоревшей церкви
Церковь сгорела в 1974 году
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.