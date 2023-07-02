Чиновница из Ямальского района Ульяна Каленюк станет директором департамента КМНС ЯНАО

Должность директора департамента КМНС ЯНАО вакантна после ухода Ирины Сотруевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым директором департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО станет Ульяна Каленюк. Как рассказали источника URA.RU в окружных властных структурах, кандидатура Каленюк стала согласительной, устраивающей как правительство региона, так и коренное население Ямала.

«Место директора департамента КМНС может достаться сотруднице администрации Ямальского района Ульяне Каленюк. Она состоит в кадровом резерве департамента, имеет в районе репутацию грамотного специалиста. Она хорошо понимает потребности КМНС на местах как человек выросший и живущий в Ямальском районе», — утверждают собеседники агентства.

По словам инсайдеров, Каленюк — коренная ненка, в девичестве носила фамилию Худи. Главе района Андрею Кугаевскому будет непросто расстаться с хорошо зарекомендовавшим себя работником, однако «свой человек» в окружном департаменте станет для него неплохой компенсацией.

Каленюк известна тем, что будучи чиновницей, бескомпромиссно и с большой энергией отстаивает права селян, вписывается во все общественные инициативы. Ведет активную общественную деятельность, является членом Ассоциации «Ямал — потомкам!».

Вместе с тем выдвижение Каленюк нарушит планы на карьерный рост Романа Пикуна — он руководит ведомством после выхода на пенсию Ирины Сотруевой. Пикун считался основным претендентом на должность, но это не вызывало понимания у коренных ямальцев.

В пресс-службе губернатора ЯНАО корреспонденту URA.RU сообщили, что нового руководителя департамента будут выбирать из кадрового резерва, ему предстоит прохождение проверочных испытаний. Говорить о конкретной кандидатуре пока преждевременно.