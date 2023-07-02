Тюменцев зовут на три дня погрузиться в историю средневековой России

В Тюменской области спустя три года проведут фестиваль «Абалакское поле» со зрителями

03 июля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

«Абалакское поле» не проводили в традиционном формате три года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области в 20 километрах от Тобольска пройдет 14-й фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который посвящен эпохе с VII по XI век и затрагивает Русь и ее соседей в те времена. Организаторы мероприятия рассказали URA.RU, чем фестиваль собирается завлекать к себе гостей после того, как три года подряд его приходилось отменять или проводить без зрителей из-за коронавирусных ограничений. «В этом году мы расширили ярмарку, внимательно отслеживая ее наполнение, уделив торговым рядам особое внимание. По традиции во время фестиваля будут работать ремесленные мастерские: столярная, ткацкая, кузнечная и другие, где гости смогут понаблюдать за бытом Средневековья и попробовать свои силы в деле настоящих мастеров. Гостей ждет насыщенная программа, где в режиме реального времени они посетят полноценный средневековый город», — рассказал агентству представитель фестиваля.



Помимо этого, для гостей предусмотрены интерактивы и детские мастер-классы. За время фестиваля тюменцев познакомят с модой и кухней тех времен. При желании можно будет поучаствовать в боях с затупленным оружием и пострелять в тире из средневекового оружия. Последние два дня будут завершаться выступлениями от фолк-групп. Среди нововведений было отмечено, что в этом году «Абалакское поле» будет идти три дня, с 7 по 9 июля. Каждый день на ристалище будут собираться дружины, которые устроят различные состязания между собой. Также в этом году пройдет турнир лучников. Всего на участие в фестивале подали заявки более 150 реконструкторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области в 20 километрах от Тобольска пройдет 14-й фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который посвящен эпохе с VII по XI век и затрагивает Русь и ее соседей в те времена. Организаторы мероприятия рассказали URA.RU, чем фестиваль собирается завлекать к себе гостей после того, как три года подряд его приходилось отменять или проводить без зрителей из-за коронавирусных ограничений. «В этом году мы расширили ярмарку, внимательно отслеживая ее наполнение, уделив торговым рядам особое внимание. По традиции во время фестиваля будут работать ремесленные мастерские: столярная, ткацкая, кузнечная и другие, где гости смогут понаблюдать за бытом Средневековья и попробовать свои силы в деле настоящих мастеров. Гостей ждет насыщенная программа, где в режиме реального времени они посетят полноценный средневековый город», — рассказал агентству представитель фестиваля. Помимо этого, для гостей предусмотрены интерактивы и детские мастер-классы. За время фестиваля тюменцев познакомят с модой и кухней тех времен. При желании можно будет поучаствовать в боях с затупленным оружием и пострелять в тире из средневекового оружия. Последние два дня будут завершаться выступлениями от фолк-групп. Среди нововведений было отмечено, что в этом году «Абалакское поле» будет идти три дня, с 7 по 9 июля. Каждый день на ристалище будут собираться дружины, которые устроят различные состязания между собой. Также в этом году пройдет турнир лучников. Всего на участие в фестивале подали заявки более 150 реконструкторов.