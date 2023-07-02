02 июля 2023
01 июля 2023

Тюменцев зовут на три дня погрузиться в историю средневековой России

В Тюменской области спустя три года проведут фестиваль «Абалакское поле» со зрителями
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, абалак, река иртыш, абалакское поле, турбаза абалак
«Абалакское поле» не проводили в традиционном формате три года Фото:

В Тюменской области в 20 километрах от Тобольска пройдет 14-й фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который посвящен эпохе с VII по XI век и затрагивает Русь и ее соседей в те времена. Организаторы мероприятия рассказали URA.RU, чем фестиваль собирается завлекать к себе гостей после того, как три года подряд его приходилось отменять или проводить без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

«В этом году мы расширили ярмарку, внимательно отслеживая ее наполнение, уделив торговым рядам особое внимание. По традиции во время фестиваля будут работать ремесленные мастерские: столярная, ткацкая, кузнечная и другие, где гости смогут понаблюдать за бытом Средневековья и попробовать свои силы в деле настоящих мастеров. Гостей ждет насыщенная программа, где в режиме реального времени они посетят полноценный средневековый город», — рассказал агентству представитель фестиваля.

Помимо этого, для гостей предусмотрены интерактивы и детские мастер-классы. За время фестиваля тюменцев познакомят с модой и кухней тех времен. При желании можно будет поучаствовать в боях с затупленным оружием и пострелять в тире из средневекового оружия. Последние два дня будут завершаться выступлениями от фолк-групп.

Среди нововведений было отмечено, что в этом году «Абалакское поле» будет идти три дня, с 7 по 9 июля. Каждый день на ристалище будут собираться дружины, которые устроят различные состязания между собой. Также в этом году пройдет турнир лучников. Всего на участие в фестивале подали заявки более 150 реконструкторов.

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В Тюменской области в 20 километрах от Тобольска пройдет 14-й фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который посвящен эпохе с VII по XI век и затрагивает Русь и ее соседей в те времена. Организаторы мероприятия рассказали URA.RU, чем фестиваль собирается завлекать к себе гостей после того, как три года подряд его приходилось отменять или проводить без зрителей из-за коронавирусных ограничений. «В этом году мы расширили ярмарку, внимательно отслеживая ее наполнение, уделив торговым рядам особое внимание. По традиции во время фестиваля будут работать ремесленные мастерские: столярная, ткацкая, кузнечная и другие, где гости смогут понаблюдать за бытом Средневековья и попробовать свои силы в деле настоящих мастеров. Гостей ждет насыщенная программа, где в режиме реального времени они посетят полноценный средневековый город», — рассказал агентству представитель фестиваля. Помимо этого, для гостей предусмотрены интерактивы и детские мастер-классы. За время фестиваля тюменцев познакомят с модой и кухней тех времен. При желании можно будет поучаствовать в боях с затупленным оружием и пострелять в тире из средневекового оружия. Последние два дня будут завершаться выступлениями от фолк-групп. Среди нововведений было отмечено, что в этом году «Абалакское поле» будет идти три дня, с 7 по 9 июля. Каждый день на ристалище будут собираться дружины, которые устроят различные состязания между собой. Также в этом году пройдет турнир лучников. Всего на участие в фестивале подали заявки более 150 реконструкторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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