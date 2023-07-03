Курганцы не могут на автобусе добраться до популярного пляжа

04 июля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В жару курганцы отдыхают на пляже Голубые озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Маршруты городского транспорта до зоны отдыха и популярного у курганцев пляжа «Голубые озера» в настоящий момент не работают. Об этом сообщил местный житель на портале «Обратись». Власти разбираются в проблеме. Обратившийся считает несправедливым закрытие рейсов. «Не у всех горожан есть личный транспорт и возможность его купить», — отметил курганец. А лето в регионе жаркое и располагает к отдыху на пляже. «В соответствии с организацией дорожного движения на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ поворот на территорию зоны отдыха „Голубые озера“ запрещен, в связи с чем организовать автобусное движение не представляется возможным. В настоящее время прорабатываются варианты решения, данный вопрос находится на контроле МКУ „Транспортное управление“», — ответил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на данных маршрутах.

Маршруты городского транспорта до зоны отдыха и популярного у курганцев пляжа «Голубые озера» в настоящий момент не работают. Об этом сообщил местный житель на портале «Обратись». Власти разбираются в проблеме. Обратившийся считает несправедливым закрытие рейсов. «Не у всех горожан есть личный транспорт и возможность его купить», — отметил курганец. А лето в регионе жаркое и располагает к отдыху на пляже. «В соответствии с организацией дорожного движения на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ поворот на территорию зоны отдыха „Голубые озера“ запрещен, в связи с чем организовать автобусное движение не представляется возможным. В настоящее время прорабатываются варианты решения, данный вопрос находится на контроле МКУ „Транспортное управление“», — ответил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на данных маршрутах.