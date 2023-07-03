03 июля 2023

Курганцы не могут на автобусе добраться до популярного пляжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , пляж, голубые озера, озеро, отдых, водоем
В жару курганцы отдыхают на пляже Голубые озера Фото:

Маршруты городского транспорта до зоны отдыха и популярного у курганцев пляжа «Голубые озера» в настоящий момент не работают. Об этом сообщил местный житель на портале «Обратись». Власти разбираются в проблеме.

Обратившийся считает несправедливым закрытие рейсов. «Не у всех горожан есть личный транспорт и возможность его купить», — отметил курганец. А лето в регионе жаркое и располагает к отдыху на пляже.

«В соответствии с организацией дорожного движения на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ поворот на территорию зоны отдыха „Голубые озера“ запрещен, в связи с чем организовать автобусное движение не представляется возможным. В настоящее время прорабатываются варианты решения, данный вопрос находится на контроле МКУ „Транспортное управление“», — ответил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на данных маршрутах.

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Маршруты городского транспорта до зоны отдыха и популярного у курганцев пляжа «Голубые озера» в настоящий момент не работают. Об этом сообщил местный житель на портале «Обратись». Власти разбираются в проблеме. Обратившийся считает несправедливым закрытие рейсов. «Не у всех горожан есть личный транспорт и возможность его купить», — отметил курганец. А лето в регионе жаркое и располагает к отдыху на пляже. «В соответствии с организацией дорожного движения на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ поворот на территорию зоны отдыха „Голубые озера“ запрещен, в связи с чем организовать автобусное движение не представляется возможным. В настоящее время прорабатываются варианты решения, данный вопрос находится на контроле МКУ „Транспортное управление“», — ответил департамент развития городского хозяйства администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на данных маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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