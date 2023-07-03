Власти ЯНАО объяснили жителям депрессивного села, что делать с бизнесом

Губернатор Дмитрий Артюхов обрисовал судьбу частного бизнеса в расселяемом Газ-Сале

Дмитрий Артюхов пообещал предпринимателям помочь с получением положенных мер поддержки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале и рассказал о том, что станет с частным бизнесом переселяемого поселка. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале. По словам Артюхова, выкупать частные магазины власти не намерены, но помощь предпринимателям окажут.

«Обсудили с газсалинцами волнующие их вопросы. Почти все они касаются предстоящего переезда. Всем предпринимателям, работающим в селе: выкупать и компенсировать частные магазины не планируем, но готовы по каждому случаю отработать индивидуально, помочь с региональными мерами поддержки», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что на все вопросы предпринимателей готовы ответить в центре «Мой бизнес». Ранее URA.RU писало, что расселение Газ-Сале станет одним из самых ожидаемых событий года: жилой фонд села изношен на 80%, в нем не осталось действующих предприятий. В микрорайон Славянский в Новом Уренгое жителей начнут заселять уже в августе, следом новоселье ждет тех, кто захотел начать новую жизнь в Тазовском. В Газ-Сале