03 июля 2023
02 июля 2023

Власти ЯНАО объяснили жителям депрессивного села, что делать с бизнесом

Губернатор Дмитрий Артюхов обрисовал судьбу частного бизнеса в расселяемом Газ-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов пообещал предпринимателям помочь с получением положенных мер поддержки Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале и рассказал о том, что станет с частным бизнесом переселяемого поселка. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале. По словам Артюхова, выкупать частные магазины власти не намерены, но помощь предпринимателям окажут.

«Обсудили с газсалинцами волнующие их вопросы. Почти все они касаются предстоящего переезда. Всем предпринимателям, работающим в селе: выкупать и компенсировать частные магазины не планируем, но готовы по каждому случаю отработать индивидуально, помочь с региональными мерами поддержки», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что на все вопросы предпринимателей готовы ответить в центре «Мой бизнес». Ранее URA.RU писало, что расселение Газ-Сале станет одним из самых ожидаемых событий года: жилой фонд села изношен на 80%, в нем не осталось действующих предприятий. В микрорайон Славянский в Новом Уренгое жителей начнут заселять уже в августе, следом новоселье ждет тех, кто захотел начать новую жизнь в Тазовском. В Газ-Сале

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с жителями Газ-Сале и рассказал о том, что станет с частным бизнесом переселяемого поселка. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале. По словам Артюхова, выкупать частные магазины власти не намерены, но помощь предпринимателям окажут. «Обсудили с газсалинцами волнующие их вопросы. Почти все они касаются предстоящего переезда. Всем предпринимателям, работающим в селе: выкупать и компенсировать частные магазины не планируем, но готовы по каждому случаю отработать индивидуально, помочь с региональными мерами поддержки», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Он также добавил, что на все вопросы предпринимателей готовы ответить в центре «Мой бизнес». Ранее URA.RU писало, что расселение Газ-Сале станет одним из самых ожидаемых событий года: жилой фонд села изношен на 80%, в нем не осталось действующих предприятий. В микрорайон Славянский в Новом Уренгое жителей начнут заселять уже в августе, следом новоселье ждет тех, кто захотел начать новую жизнь в Тазовском. В Газ-Сале
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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