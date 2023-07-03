03 июля 2023

На курганских трассах на Екатеринбург и Тюмень ограничили движение из-за жары. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, DL trans, автомобильный транспорт, грузовые перевозки
Курганских водителей грузовиков предупредили об ограничениях на трассах Фото:

На участках федеральных трасс Екатеринбург — Курган и Курган — Тюмень ограничили движение грузового транспорта из-за жаркой погоды. Информация появилась на сайте уральского управтодора.

«На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения», — сообщили в управлении. Ограничения коснутся участков трасс Екатеринбург — Курган (с 31 по 131 км) и Курган — Тюмень (с 99 по 194 км), находящихся в соседних регионах.

О сроках ограничений не сообщается. «Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — уточнили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили грузовикам ездить по новому мосту. Ограничения ввели для грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн.

Ограничения из-за жары для грузовиков на траса Екатеринбург — Курган
Ограничения из-за жары для грузовиков на траса Екатеринбург — Курган
Ограничения для грузового транспорта из-за жары на автодороге Курган — Тюмень
Ограничения для грузового транспорта из-за жары на автодороге Курган — Тюмень

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На участках федеральных трасс Екатеринбург — Курган и Курган — Тюмень ограничили движение грузового транспорта из-за жаркой погоды. Информация появилась на сайте уральского управтодора. «На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения», — сообщили в управлении. Ограничения коснутся участков трасс Екатеринбург — Курган (с 31 по 131 км) и Курган — Тюмень (с 99 по 194 км), находящихся в соседних регионах. О сроках ограничений не сообщается. «Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — уточнили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили грузовикам ездить по новому мосту. Ограничения ввели для грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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