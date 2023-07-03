На участках федеральных трасс Екатеринбург — Курган и Курган — Тюмень ограничили движение грузового транспорта из-за жаркой погоды. Информация появилась на сайте уральского управтодора.
«На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения», — сообщили в управлении. Ограничения коснутся участков трасс Екатеринбург — Курган (с 31 по 131 км) и Курган — Тюмень (с 99 по 194 км), находящихся в соседних регионах.
О сроках ограничений не сообщается. «Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — уточнили в управлении.
На участках федеральных трасс Екатеринбург — Курган и Курган — Тюмень ограничили движение грузового транспорта из-за жаркой погоды. Информация появилась на сайте уральского управтодора. «На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения», — сообщили в управлении. Ограничения коснутся участков трасс Екатеринбург — Курган (с 31 по 131 км) и Курган — Тюмень (с 99 по 194 км), находящихся в соседних регионах. О сроках ограничений не сообщается. «Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — уточнили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили грузовикам ездить по новому мосту. Ограничения ввели для грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн.