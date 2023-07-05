Власти Кургана не будут строить новую дамбу из-за опасности для микрорайона Смолино

06 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Власти Кургана ищут альтернативу для работ с Тоболом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане не будут строить новую дамбу на правом берегу реки Тобол. Это связано с тем, что постройка ставит под угрозу ранее сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «На правом берегу Тобола невозможно строительство инженерной защиты, новой дамбы, для снижения угрозы при высоком уровне воды при паводке для поселка Смолино. Это может навредить действующей дамбе и поставить под угрозу существенную часть города с многоэтажной застройкой», — указано в посте канала. Такие выводы сделаны на основании исследования от компании «Проектный институт». Как указано в посте, на данный момент курганские власти разрабатывают альтернативный вариант. Они планируют расчистить русло Тобола, чтобы снизить риски для микрорайона Смолино. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков просит Москву дать 240 миллионов рублей на новую расчистку Тобола. Новый этап уборки в русле реки планируются на 2024—2025 годы.

В Кургане не будут строить новую дамбу на правом берегу реки Тобол. Это связано с тем, что постройка ставит под угрозу ранее сгоревший микрорайон Смолино. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «На правом берегу Тобола невозможно строительство инженерной защиты, новой дамбы, для снижения угрозы при высоком уровне воды при паводке для поселка Смолино. Это может навредить действующей дамбе и поставить под угрозу существенную часть города с многоэтажной застройкой», — указано в посте канала. Такие выводы сделаны на основании исследования от компании «Проектный институт». Как указано в посте, на данный момент курганские власти разрабатывают альтернативный вариант. Они планируют расчистить русло Тобола, чтобы снизить риски для микрорайона Смолино. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков просит Москву дать 240 миллионов рублей на новую расчистку Тобола. Новый этап уборки в русле реки планируются на 2024—2025 годы.