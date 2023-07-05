05 июля 2023

Эксперты рассказали, какое вино предпочитают тюменцы

SimpleWine: российское белое вино стало одним из самых популярных в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация немецких вин в "Атриум Палас Отель". Екатеринбург, вино, бокалы с вином, напитки, фуршет, бокалы с шампанским, застолье, шампанское, бокал, алкоголь, дегустация
Конкуренцию России составили европейские страны Фото:

Российское тихое белое вино в июне стало одним из наиболее популярных у покупателей в Тюмени. Оно вошло в топ-4 среди стран, уступив Италии, Германии и Франции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Simplegroup. Также там распределили самые продаваемые вина по сортам винограда.

«Россия в четверке лидеров по доле продаж тихих белых вин у покупателей винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple) в Тюмени. Кроме отечественных вин тюменцы предпочитают вина из Италии, Германии, Франции и Испании», — сообщили в пресс-службе компании. При этом было отмечено, что в июне белое вино стало популярнее на 20%.

На основах продаж SimpleWine также выяснили, что любимым сортом винограда для тюменцев стал рислинг. В рейтинге он обошел шардоне, совиньон блан и кортезе.

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Российское тихое белое вино в июне стало одним из наиболее популярных у покупателей в Тюмени. Оно вошло в топ-4 среди стран, уступив Италии, Германии и Франции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Simplegroup. Также там распределили самые продаваемые вина по сортам винограда. «Россия в четверке лидеров по доле продаж тихих белых вин у покупателей винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple) в Тюмени. Кроме отечественных вин тюменцы предпочитают вина из Италии, Германии, Франции и Испании», — сообщили в пресс-службе компании. При этом было отмечено, что в июне белое вино стало популярнее на 20%. На основах продаж SimpleWine также выяснили, что любимым сортом винограда для тюменцев стал рислинг. В рейтинге он обошел шардоне, совиньон блан и кортезе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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