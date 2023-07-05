Эксперты рассказали, какое вино предпочитают тюменцы

SimpleWine: российское белое вино стало одним из самых популярных в Тюмени

06 июля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Конкуренцию России составили европейские страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское тихое белое вино в июне стало одним из наиболее популярных у покупателей в Тюмени. Оно вошло в топ-4 среди стран, уступив Италии, Германии и Франции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Simplegroup. Также там распределили самые продаваемые вина по сортам винограда. «Россия в четверке лидеров по доле продаж тихих белых вин у покупателей винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple) в Тюмени. Кроме отечественных вин тюменцы предпочитают вина из Италии, Германии, Франции и Испании», — сообщили в пресс-службе компании. При этом было отмечено, что в июне белое вино стало популярнее на 20%. На основах продаж SimpleWine также выяснили, что любимым сортом винограда для тюменцев стал рислинг. В рейтинге он обошел шардоне, совиньон блан и кортезе.

Российское тихое белое вино в июне стало одним из наиболее популярных у покупателей в Тюмени. Оно вошло в топ-4 среди стран, уступив Италии, Германии и Франции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Simplegroup. Также там распределили самые продаваемые вина по сортам винограда. «Россия в четверке лидеров по доле продаж тихих белых вин у покупателей винотек SimpleWine (входит в группу компаний Simple) в Тюмени. Кроме отечественных вин тюменцы предпочитают вина из Италии, Германии, Франции и Испании», — сообщили в пресс-службе компании. При этом было отмечено, что в июне белое вино стало популярнее на 20%. На основах продаж SimpleWine также выяснили, что любимым сортом винограда для тюменцев стал рислинг. В рейтинге он обошел шардоне, совиньон блан и кортезе.