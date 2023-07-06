Для сотрудников Ozon в Екатеринбурге, где произошла вспышка менингита, запустили горячую линию

Обеспокоенные сотрудники маркетплейса Ozon в Екатеринбурге, где два дня назад произошла вспышка менингита, могут обратиться на горячую линию. Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор.
«Специалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, возникающие у сотрудников распределительного центра Ozon, где зарегистрированы случаи заболевания менингококковой инфекции, о вакцинации, мерах по предотвращению распространения заболевания», — сообщает ведомство. Свердловчан просят обращаться в рабочее время по телефону: +7 982 690 59 23.
О вспышке менингита на маркетплейсе Ozon стало известно 5 июля. В компании уверяют, что инфекция через посылки не передается, но многие екатеринбуржцы начали массово отказываться от них. Сейчас известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Одним из погибших оказался 21-летний баскетболист из Магнитогорска, который отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. При этом компания решила набирать новых работников. Вся подробная информация о происшествии — в материале URA.RU.
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