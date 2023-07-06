Курганские чиновники устроили проверки из-за саранчи

07 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Курганской области проверили наличие саранчи на полях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области провели оценку посевов на наличие саранчи. Проверяющие выяснили, саранча больше не угрожает посевам, но ситуация остается под пристальным контролем. Об этом сообщили представители областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) в своем telegram-канале. «В рамках смотра посевов проведена оценка состояния яровых культур на полях Курганской области. По результатам смотра признаки наличия саранчи на полях отсутствуют. Во избежание возможных рисков аграриями проведены необходимые обработки агрохимикатами», — сообщает АПК. На полях ведется постоянный мониторинг ситуации.



Также по запросу редакции URA.RU в департаменте уточнили, что в результате осмотра признаки присутствия саранчи обнаружили лишь точечно на сене. Со слов специалистов, они уверены в эффективности агрохимикатов и сомневаются, что будет массовое нашествие саранчи. Ранее в департаменте предупреждали, что заселенность вредителей превысила порог вредоносности для будущего урожая. Представители АПК призывали оценить ситуацию на полях, и принять меры по борьбе с вредителями.



В Курганской области провели оценку посевов на наличие саранчи. Проверяющие выяснили, саранча больше не угрожает посевам, но ситуация остается под пристальным контролем. Об этом сообщили представители областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) в своем telegram-канале. «В рамках смотра посевов проведена оценка состояния яровых культур на полях Курганской области. По результатам смотра признаки наличия саранчи на полях отсутствуют. Во избежание возможных рисков аграриями проведены необходимые обработки агрохимикатами», — сообщает АПК. На полях ведется постоянный мониторинг ситуации. Также по запросу редакции URA.RU в департаменте уточнили, что в результате осмотра признаки присутствия саранчи обнаружили лишь точечно на сене. Со слов специалистов, они уверены в эффективности агрохимикатов и сомневаются, что будет массовое нашествие саранчи. Ранее в департаменте предупреждали, что заселенность вредителей превысила порог вредоносности для будущего урожая. Представители АПК призывали оценить ситуацию на полях, и принять меры по борьбе с вредителями.