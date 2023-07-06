06 июля 2023

Курганские чиновники устроили проверки из-за саранчи

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, пшеница, урожай, зерновые, посев
В Курганской области проверили наличие саранчи на полях Фото:

В Курганской области провели оценку посевов на наличие саранчи. Проверяющие выяснили, саранча больше не угрожает посевам, но ситуация остается под пристальным контролем. Об этом сообщили представители областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) в своем telegram-канале.

«В рамках смотра посевов проведена оценка состояния яровых культур на полях Курганской области. По результатам смотра признаки наличия саранчи на полях отсутствуют. Во избежание возможных рисков аграриями проведены необходимые обработки агрохимикатами», — сообщает АПК. На полях ведется постоянный мониторинг ситуации.

Также по запросу редакции URA.RU в департаменте уточнили, что в результате осмотра признаки присутствия саранчи обнаружили лишь точечно на сене. Со слов специалистов, они уверены в эффективности агрохимикатов и сомневаются, что будет массовое нашествие саранчи.

Ранее в департаменте предупреждали, что заселенность вредителей превысила порог вредоносности для будущего урожая. Представители АПК призывали оценить ситуацию на полях, и принять меры по борьбе с вредителями.

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В Курганской области провели оценку посевов на наличие саранчи. Проверяющие выяснили, саранча больше не угрожает посевам, но ситуация остается под пристальным контролем. Об этом сообщили представители областного департамента агропромышленного комплекса (АПК) в своем telegram-канале. «В рамках смотра посевов проведена оценка состояния яровых культур на полях Курганской области. По результатам смотра признаки наличия саранчи на полях отсутствуют. Во избежание возможных рисков аграриями проведены необходимые обработки агрохимикатами», — сообщает АПК. На полях ведется постоянный мониторинг ситуации. Также по запросу редакции URA.RU в департаменте уточнили, что в результате осмотра признаки присутствия саранчи обнаружили лишь точечно на сене. Со слов специалистов, они уверены в эффективности агрохимикатов и сомневаются, что будет массовое нашествие саранчи. Ранее в департаменте предупреждали, что заселенность вредителей превысила порог вредоносности для будущего урожая. Представители АПК призывали оценить ситуацию на полях, и принять меры по борьбе с вредителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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