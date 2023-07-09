Тюменцы отказываются от импортных внедорожников в пользу «АвтоВАЗА»

Тюменцы в два раза чаще покупают автомобили с пробегом «Нива 4×4», чем внедорожники от Kia и Toyota. Результат анализа рынка подержанных авто во втором квартале 2023 года представил сервис «Авито Авто».
«ВАЗ 4×4 стал самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Доля от общего объема продаж автомобилей в сегменте — 8,3%», — говорится в сообщении сервиса.
Ближайший по показателям конкурент — Kia Sportage — имеет долю в 4,2% на рынке внедорожников с пробегом. У Toyota RAV4 — 3,7%. Среди лидеров по продажам так же Chevrolet Niva и Volkswahen Tiguan. Их доли на рынке — 3,6 и 2,9% соответственно.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени растут продажи автомобилей премиум-класса. Среди лидеров продаж в этом сегменте — Acura, Ssangyong и Land Rover.
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