Тюменцы отказываются от импортных внедорожников в пользу «АвтоВАЗА»

В Тюмени «Нива 4×4» заняла первое место по продажам среди внедорожников с пробегом

10 июля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Среди внедорожников с пробегом «Нива» вдвое обогнала по продажам корейских и японских конкурентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы в два раза чаще покупают автомобили с пробегом «Нива 4×4», чем внедорожники от Kia и Toyota. Результат анализа рынка подержанных авто во втором квартале 2023 года представил сервис «Авито Авто». «ВАЗ 4×4 стал самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Доля от общего объема продаж автомобилей в сегменте — 8,3%», — говорится в сообщении сервиса. Ближайший по показателям конкурент — Kia Sportage — имеет долю в 4,2% на рынке внедорожников с пробегом. У Toyota RAV4 — 3,7%. Среди лидеров по продажам так же Chevrolet Niva и Volkswahen Tiguan. Их доли на рынке — 3,6 и 2,9% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени растут продажи автомобилей премиум-класса. Среди лидеров продаж в этом сегменте — Acura, Ssangyong и Land Rover.

Тюменцы в два раза чаще покупают автомобили с пробегом «Нива 4×4», чем внедорожники от Kia и Toyota. Результат анализа рынка подержанных авто во втором квартале 2023 года представил сервис «Авито Авто». «ВАЗ 4×4 стал самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Доля от общего объема продаж автомобилей в сегменте — 8,3%», — говорится в сообщении сервиса. Ближайший по показателям конкурент — Kia Sportage — имеет долю в 4,2% на рынке внедорожников с пробегом. У Toyota RAV4 — 3,7%. Среди лидеров по продажам так же Chevrolet Niva и Volkswahen Tiguan. Их доли на рынке — 3,6 и 2,9% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени растут продажи автомобилей премиум-класса. Среди лидеров продаж в этом сегменте — Acura, Ssangyong и Land Rover.