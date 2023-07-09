09 июля 2023
08 июля 2023

Тюменцы отказываются от импортных внедорожников в пользу «АвтоВАЗА»

В Тюмени «Нива 4×4» заняла первое место по продажам среди внедорожников с пробегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, лада нива, legend
Среди внедорожников с пробегом «Нива» вдвое обогнала по продажам корейских и японских конкурентов Фото:

Тюменцы в два раза чаще покупают автомобили с пробегом «Нива 4×4», чем внедорожники от Kia и Toyota. Результат анализа рынка подержанных авто во втором квартале 2023 года представил сервис «Авито Авто».

«ВАЗ 4×4 стал самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Доля от общего объема продаж автомобилей в сегменте — 8,3%», — говорится в сообщении сервиса.

Ближайший по показателям конкурент — Kia Sportage — имеет долю в 4,2% на рынке внедорожников с пробегом. У Toyota RAV4 — 3,7%. Среди лидеров по продажам так же Chevrolet Niva и Volkswahen Tiguan. Их доли на рынке — 3,6 и 2,9% соответственно.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени растут продажи автомобилей премиум-класса. Среди лидеров продаж в этом сегменте — Acura, Ssangyong и Land Rover.

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Тюменцы в два раза чаще покупают автомобили с пробегом «Нива 4×4», чем внедорожники от Kia и Toyota. Результат анализа рынка подержанных авто во втором квартале 2023 года представил сервис «Авито Авто». «ВАЗ 4×4 стал самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Доля от общего объема продаж автомобилей в сегменте — 8,3%», — говорится в сообщении сервиса. Ближайший по показателям конкурент — Kia Sportage — имеет долю в 4,2% на рынке внедорожников с пробегом. У Toyota RAV4 — 3,7%. Среди лидеров по продажам так же Chevrolet Niva и Volkswahen Tiguan. Их доли на рынке — 3,6 и 2,9% соответственно. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени растут продажи автомобилей премиум-класса. Среди лидеров продаж в этом сегменте — Acura, Ssangyong и Land Rover.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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