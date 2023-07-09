09 июля 2023
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Курганские чиновники купят детям погорельцев велосипеды

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, купание запрещено, тобол, водоем, велосипед, река, дети без присмотра
Курганские власти предлагают новую помощь детям погорельцев Фото:

Курганские чиновники предложили подарить детям погорельцев велосипеды. Власти также предлагают купить новую школьную форму. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Коллеги предложили подарить всем ребятишкам из семей погорельцев велосипеды, а также приобрести для них новую школьную форму. Тем, кто продолжает заниматься своими садами-огородами, подарить мотоблоки для такой работы», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Весенние пожары в Курганской области проходили в конце апреля — в начале мая 2023 года. Крупные пожары прошли в селе Юлдус Шадринского округа, микрорайоне Смолино и других. В Курганской области также ликвидировали возгорания в Кетовском, Варгашинском и Притобольном округах. Всего домов и строений сгорело около 5 000. Погибло в результате пожаров более 20 человек.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор объявлял о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров. Семьи, которые пострадали от возгораний, получили по 10 000 рублей.

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Курганские чиновники предложили подарить детям погорельцев велосипеды. Власти также предлагают купить новую школьную форму. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Коллеги предложили подарить всем ребятишкам из семей погорельцев велосипеды, а также приобрести для них новую школьную форму. Тем, кто продолжает заниматься своими садами-огородами, подарить мотоблоки для такой работы», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Весенние пожары в Курганской области проходили в конце апреля — в начале мая 2023 года. Крупные пожары прошли в селе Юлдус Шадринского округа, микрорайоне Смолино и других. В Курганской области также ликвидировали возгорания в Кетовском, Варгашинском и Притобольном округах. Всего домов и строений сгорело около 5 000. Погибло в результате пожаров более 20 человек. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор объявлял о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров. Семьи, которые пострадали от возгораний, получили по 10 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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