Курганские чиновники купят детям погорельцев велосипеды

10 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Курганские власти предлагают новую помощь детям погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские чиновники предложили подарить детям погорельцев велосипеды. Власти также предлагают купить новую школьную форму. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Коллеги предложили подарить всем ребятишкам из семей погорельцев велосипеды, а также приобрести для них новую школьную форму. Тем, кто продолжает заниматься своими садами-огородами, подарить мотоблоки для такой работы», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Весенние пожары в Курганской области проходили в конце апреля — в начале мая 2023 года. Крупные пожары прошли в селе Юлдус Шадринского округа, микрорайоне Смолино и других. В Курганской области также ликвидировали возгорания в Кетовском, Варгашинском и Притобольном округах. Всего домов и строений сгорело около 5 000. Погибло в результате пожаров более 20 человек. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор объявлял о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров. Семьи, которые пострадали от возгораний, получили по 10 000 рублей.

Курганские чиновники предложили подарить детям погорельцев велосипеды. Власти также предлагают купить новую школьную форму. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Коллеги предложили подарить всем ребятишкам из семей погорельцев велосипеды, а также приобрести для них новую школьную форму. Тем, кто продолжает заниматься своими садами-огородами, подарить мотоблоки для такой работы», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Весенние пожары в Курганской области проходили в конце апреля — в начале мая 2023 года. Крупные пожары прошли в селе Юлдус Шадринского округа, микрорайоне Смолино и других. В Курганской области также ликвидировали возгорания в Кетовском, Варгашинском и Притобольном округах. Всего домов и строений сгорело около 5 000. Погибло в результате пожаров более 20 человек. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор объявлял о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров. Семьи, которые пострадали от возгораний, получили по 10 000 рублей.