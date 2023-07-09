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В ЯНАО пожарные спасли из горящего дома десять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, автолестница, пожарные, пч
В селе Гыда пожарные спасли десять человек из горящего дома (фото из архива) Фото:

В поселке Гыда Тазовского района ЯНАО пожарные эвакуировали шесть взрослых и четыре ребенка из горящего многоквартирного дома. Происшествие случилось вечером 7 июля, сообщила окружная противопожарная служба 10 июля.

«В селе Гыда произошло возгорание в трехэтажном, многоквартирном жилом доме по улице Советская. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. С помощью автолестницы со второго и третьего этажей спасено десять жильцов, четверо из них дети», — сообщает противопожарная служба ЯНАО на официальном сайте.

В тушении пожара было задействовано пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники. На борьбу с огнем пожарные потратили полтора часа. При ликвидации возгорания никто не пострадал.

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В поселке Гыда Тазовского района ЯНАО пожарные эвакуировали шесть взрослых и четыре ребенка из горящего многоквартирного дома. Происшествие случилось вечером 7 июля, сообщила окружная противопожарная служба 10 июля. «В селе Гыда произошло возгорание в трехэтажном, многоквартирном жилом доме по улице Советская. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. С помощью автолестницы со второго и третьего этажей спасено десять жильцов, четверо из них дети», — сообщает противопожарная служба ЯНАО на официальном сайте. В тушении пожара было задействовано пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники. На борьбу с огнем пожарные потратили полтора часа. При ликвидации возгорания никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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