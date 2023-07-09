В ЯНАО пожарные спасли из горящего дома десять человек

В поселке Гыда Тазовского района ЯНАО пожарные эвакуировали шесть взрослых и четыре ребенка из горящего многоквартирного дома. Происшествие случилось вечером 7 июля, сообщила окружная противопожарная служба 10 июля.
«В селе Гыда произошло возгорание в трехэтажном, многоквартирном жилом доме по улице Советская. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. С помощью автолестницы со второго и третьего этажей спасено десять жильцов, четверо из них дети», — сообщает противопожарная служба ЯНАО на официальном сайте.
В тушении пожара было задействовано пятнадцать человек личного состава и три единицы спецтехники. На борьбу с огнем пожарные потратили полтора часа. При ликвидации возгорания никто не пострадал.
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